Termoli, pusher ai domiciliari con telecamere abusive e dosi di stupefacenti

Nuovo arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti a Termoli. I controlli si fanno sempre più fitti, più stringenti ed è evidente la stretta delle forze dell’ordine per contrastare quanto più possibile il dilagante fenomeno di spaccio e consumo di droga sulla costa molisana. Ieri mattina a Termoli si sono dati da fare gli agenti del Commissariato di via Cina e della Squadra Mobile di Campobasso, che si sono portati a casa di un giovane già finito nelle maglie della giustizia. Si tratta di un 24enne pregiudicato con precedenti specifici per droga ed attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenuto responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di una mirata attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella Città di Termoli, personale della locale Squadra Mobile e del Commissariato di Polizia di Stato di Termoli, coadiuvato dall’unità cinofila antidroga di Bari, all’esito di perquisizione di iniziativa, ha rinvenuto presso il domicilio del 24enne, già agli arresti domiciliari, occultati all’interno di un armadio collocato nella sua camera da letto, sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana per un totale di circa 35 grammi e materiale per la pesatura e il confezionamento che sono stati sottoposti a successivo sequestro. Inoltre, nel corso delle attività di perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto e ugualmente sottoposto a sequestro un sistema di videosorveglianza le cui telecamere puntavano su un’area pubblica senza le necessarie autorizzazioni. A seguito delle formalità di rito effettuate presso gli Uffici del Commissariato di Termoli, il giovane veniva condotto presso la Casa circondariale di Larino. E’ difeso dagli avvocati Ruggiero Romanazzi e Monia Cinalli.