Marciano Ricci: priorità alle scuole, rinuncio all’indennità di sindaco

Alla politica ha preferito l’impresa. È sempre stato distante da quel mondo fatto di concertazione, compromessi e larghe intese. Da uomo del fare, Marciano Ricci si è sempre dedicato al lavoro. Fatti concreti, grandi opere e idee messe in campo e puntualmente realizzate. Tuttavia la possibilità di fare qualcosa per il suo Molise – in cui non lavora ma investe – lo ha sempre stuzzicato. A marzo imprenditori scoraggiati da inefficienze e ritardi lo supplicarono di rappresentarli in Regione. Impegno eccessivamente gravoso per chi gira il mondo e fa accordi cosmopoliti. Ma Montaquila è un’altra cosa: lì c’è il cuore, la famiglia, i ricordi di bambino. Lì è nata la favola che lo ha portato ad essere tra i più apprezzati e seri uomini d’affari del Molise. Da qui la scelta – coraggiosa e apprezzata – di dedicare un po’ del suo tempo alla comunità che lo ha visto crescere, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in tanti anni di successi.

Perché ha detto sì a guidare la lista “Per il cambiamento – Insieme si può” è presto detto: «Montaquila, Roccaravindola e Masserie La Corte sono i miei luoghi. La mia terra, il mio paese. Tengo a questi posti, alla gente che qui vive. Qui c’è la mia famiglia, qui sono cresciuto. Ci sono le mie figlie, i miei nipotini. E mi auguro un giorno di vederci crescere anche i miei pronipoti. Sono nato a Montaquila, ricordo quando in questa terra pascolavo le pecore. Ora voglio mettere a disposizione della comunità tutta l’esperienza maturata in tanti anni di duro lavoro e dare il mio contributo. Montaquila deve essere un paese unito, senza divisioni. Nessuna, incomprensione, nessuna gelosia».

Marciano Ricci è un fiume in piena, un vulcano di idee. È deciso ad imprimere una svolta al paese, anche se – dice – «chi ha amministrato finora ha fatto ciò che poteva e per questo bisogna dire grazie».

La priorità, su tutte, adesso è l’unione del popolo prima ancora che i vari punti programmatici. Poi, un elenco sterminato di problemi da risolvere ma anche di idee. Partendo dal tema forse più sentito e delicato: le scuole. «Bisogna intervenire subito sulle scuole. Basta caos. La sicurezza dei bambini è la priorità assoluta».

Per far comprendere l’idea di unità della squadra – «persone di cui mi fido ciecamente» – il capolista di “Per il cambiamento. Insieme si può” utilizza una metafora: «La nostra è una nave in cui io sono il capitano e i candidati consiglieri gli ufficiali di bordo. Tutti insieme sono convinto che riusciremo a condurre in porto la nave e scoprire una Montaquila nuova».

Oltre a proporre idee e dare suggerimenti, «i consiglieri tra le altre cose avranno il compito di stare tra la gente e capire ciò che non va e cosa occorre fare. La nostra è una squadra completa, composta da persone competenti che sapranno dare le giuste risposte al paese».

A proposito di risposte, il candidato sindaco ne fornisce tante: a partire dallo «sportello comunale per le persone anziane distaccato a Roccaravindola dove c’è già una struttura, che va riaperta anche per un giorno a settimana». Quindi il capitolo sicurezza. «Troppi furti, va salvaguardata la comunità: ci impegneremo per installare un sistema di videosorveglianza. Sempre nel campo della sicurezza, penso pure all’autovelox in alcuni punti critici. Particolare attenzione va dedicata poi alla zona dell’ufficio postale, dove occorrono dissuasori di velocità, nonché le strisce pedonali per attraversare la strada. Su questo mi farò sentire sia dall’Anas perché ha la competenza sulla statale, sia dalla Regione che deve assicurare le risorse necessarie. Tra le altre cose, dovremo realizzare un marciapiede su corso XXV Archi: tante mamme oggi sono costrette a passare sulla strada con grave pericolo per loro e per i loro figli».

Altra priorità programmatica è un «intervento deciso sulla rete idrica. C’è troppa dispersione e il paese non può restare senz’acqua. Inoltre, occorrerà garantire la sistemazione delle stradine di campagna. Bisogna assicurare una periodica manutenzione del territorio. Sarà importante altresì favorire la coltivazione dei terreni, molti dei quali oggi si presentano incolti. È importante rilanciare l’agricoltura per la produzione di prodotti biologici. Per questo abbiamo in mente di favorire la nascita di un’aggregazione di giovani che possa immettere sul mercato questi prodotti che sono molti richiesti. Dove occorre ci impegneremo a portare l’irrigazione magari attraverso la realizzazione di pozzi artesiani».

Da un tema all’altro, c’è poi la «fibra ottica da allacciare e rendere operativa». Così come, sempre in favore dei bambini e delle famiglie, non bastano scuole sicure ma occorrono anche aree verdi e parchi giochi in tutti i nuclei principali del comune, dunque oltre a Montaquila capoluogo anche a Roccaravindola e Masserie La Corte.

«Insieme alla comunità e al Consiglio – annuncia ancora Marciano Ricci – valuteremo di mettere mano al Piano regolatore generale. Poi penso che il Comune possa e debba sfruttare la risorsa preziosa rappresentata dalla presenza del fiume Volturno che scorre qui da noi ancora pulito».

Se le scuole saranno la priorità assoluta della nuova amministrazione, il primo impegno concreto da sindaco è «rinunciare totalmente all’indennità di carica e devolverla ad una cooperativa che si occuperà del decoro e della manutenzione ordinaria del paese» con muratori, elettricisti, idraulici pronti ad intervenire in caso di emergenza per piccoli lavoretti.

Insomma, idee chiare e personalità forte per dare al paese un cambiamento, per arrivare all’auspicata svolta. «Tutti insieme», ribadisce ancora Marciano Ricci. Perché «tutti insieme ed uniti – Montaquila, Masserie La Corte e Roccaravindola – si può».

Il candidato sindaco e tutta la lista “Per il cambiamento. Insieme si può” si presenteranno con un comizio questa sera alle ore 19.30 in piazza Madonna di Fatima a Masserie La Corte.

Domani sera, invece, Marciano Ricci incontra i giovani: appuntamento al ristorante Il Giardinetto del Volturno in corso XXV Archi a Roccaravindola alle ore 20.30.