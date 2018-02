Borse Lavoro, al via i tirocini a Venafro

Dal 1° marzo 2018 avrà inizio lo svolgimento dei tirocini (Borse Lavoro) di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione da svolgersi presso i 16 comuni dell’Ambito territoriale sociale di Venafro.

L’azione regionale, da cui è scaturito l’avviso pubblico indirizzato agli Ambiti territoriali sociali del Molise, è rivolta ai soggetti appartenenti a nuclei familiari a rischio povertà e, in generale, in condizione di temporanea difficoltà economica, attraverso l’attivazione di tirocini per l’inclusione sociale che sostituiscono lo strumento della borsa-lavoro da espletarsi appunto presso gli enti locali (soggetti ospitanti).

La Regione Molise ha finanziato la realizzazione di 78 tirocini (di cui 37 per il Comune di Venafro e di 41 per gli altri 15 Comuni dell’Ambito), della durata di 6 mesi, in favore dei soggetti indicati quali destinatari dell’avviso. Il tirocinio ha una durata di 6 mesi e prevede un’indennità di 3.000 euro da erogare al tirocinante in ratei mensili posticipati di importo lordo pari a 500 euro.

Ogni tirocinante è stato abbinato al Comune di residenza indicando le relative attività cui verrà assegnato ed il nominativo del tutor individuato presso ciascuna amministrazione comunale. L’attività di tirocinio deve inderogabilmente essere svolta sotto la guida e la responsabilità di un tutor individuato dal soggetto ospitante nella persona di un proprio dipendente. Il tutor si impegna a controllare che le attività siano effettivamente svolte e che i tirocinanti non siano impegnati in attività diverse da quelle previste dal progetto.

Relativamente al Comune di Venafro, come spiegato dall’assessora alle Politiche sociali, Angelamaria Tommasone, «i tirocinanti saranno distribuiti tra i seguenti settori: Lavori pubblici e manutenzione, Polizia municipale, Affari generali e Ufficio di Piano. Per ogni tirocinante è prevista una dote formativa da spendere per la partecipazione a moduli formativi obbligatori, attivati presso enti di formazione accreditati, della durata di 40 ore, secondo quanto previsto nel piano personalizzato del tirocinante. La realizzazione dei moduli formativi è stata affidata, a seguito di specifica procedura di evidenza pubblica, ad un’Associazione temporanea di scopo costituita tra quattro enti di formazione accreditati dalla Regione Molise, con sede in Venafro alla via Sant’Ormisda presso la sede dell’Associazione Chrimar».

La formazione, obbligatoria per tutti i tirocinanti a pena di decadenza dal beneficio, dovrà essere espletata e conclusa entro la fine del tirocinio e si articola in due moduli formativi entrambi di 20 ore: 1) La sicurezza sul luogo di lavoro. In questo caso verranno fornite dispense e slide riepilogative sui contenuti esposti in aula. Inoltre, verrà consegnato anche un prospetto contenente tutte le principali disposizioni legislative nell’ambito del Testo unico 81/2008 e ss.mm.ii; 2) Orientamento e mercato del lavoro. Relativamente a tale modulo, verrà consegnato ad ogni discente un documento personale contente le principali raccomandazioni e indicazioni per ricerca di un’occupazione, l’indicazione delle tipologie di occupazione suggerite e la consegna di un Curriculum Vitae e di una lettera motivazionale da utilizzare per la ricerca di un’occupazione.

Il primo modulo formativo relativo alla sicurezza sul luogo di lavoro è già iniziato il 5 febbraio scorso e si concluderà il 28 febbraio 2018. Il secondo modulo formativo relativo all’orientamento e mercato del lavoro avrà inizio invece nel mese di giugno.

Sia come sia, dunque tra due settimane il personale del Comune di Venafro verrà rafforzato dalle Borse Lavoro, ben 37, che opereranno nei vari settori municipali con le mansioni più disparate. Un bell’aiuto per i dipendenti comunali e una possibilità di formazione e lavoro per le persone coinvolte.