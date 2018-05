Venafro, D’Appollonio si espande e lancia «Briò Shop»

La famiglia venafrana D’Appollonio al centro della vita economica e commerciale del Molise da generazioni si rinnova e proietta le sue attività nella direzione della crescita della collettività non solo molisana.

Tramite la società General Dap sas, la holding della famiglia D’Appollonio ha operato dal 2013 una fase di ristrutturazione della propria azienda nel mercato della grande distribuzione. Ad oggi i marchi detenuti dal gruppo sono: «Decò» con 18 punti vendita di proprietà, dislocati nelle regioni Molise, Lazio e Campania; «Al Discount spa» con 11 punti vendita di proprietà, dislocati in Lazio, Molise, Campania e Puglia e 28 punti vendita affiliati dislocati in Lazio, Puglia, Campania, Calabria, Sardegna, Basilicata e Abruzzo.

In questo mese, il gruppo imprenditoriale si prepara a far ritornare sul mercato il marchio «Briò», ma con una nuova veste e una nuova linea. Infatti, dopo anni di lavoro nel restyling del brand, «Briò Supermercati» diventerà «Briò Shop». La nuova icona del gruppo D’Appollonio si lancia sul mercato nel 2018 con l’apertura di cinque punti vendita e si colloca nella fascia dei drugstore Italiani, mettendo a disposizione della clientela una vasta gamma di prodotti per la cura della persona e della casa.

I cinque punti vendita saranno dislocati in Molise con 2 punti vendita – a Isernia in via Vivaldi e a Venafro in via Campania – e nel Lazio – punto vendita a Cassino in via Arigni – e finanche in Lombardia – 2 punti vendita uno a Milano in corso Como e uno in corso Buenos Aires.

Nel 2019 si punta ad arrivare a circa 30 punti vendita, nei quali è previsto un incremento occupazionale di circa 120 unità lavorative che verranno selezionate da personale esperto nel settore drugstore.

Insomma, la famiglia D’Appollonio si espande «all’insegna del rinnovamento per la crescita collettiva».