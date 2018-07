Venafro, incendio devasta azienda agricola

Un grosso incendio da alcune ore sta devastando un’azienda agricola della periferia di Venafro. Intorno a mezzanotte, infatti, lungo la strada di bonifica sono divampate le fiamme che in pochi minuti hanno avvolto le balle di fieno e diversi mezzi da lavoro (dalle prime testimonianze sembrerebbe tre camion e un trattore). Sul posto stanno operando svariate squadre dei Vigili del fuoco che stanno faticando non poco per avere la meglio sulle fiamme. Anche i Carabinieri sono subito entrati in azione: a loro spetterà indagare per risalire alle cause dell’incendio. Al momento non si segnalano rischi per le abitazioni circostanti.