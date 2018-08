Sporting Venafro, crescere con lo sport e divertirsi: ecco il sogno della Academy

Mettere lo sport e i suoi valori al centro dello sviluppo educativo dei più piccoli. Con questo ambizioso obiettivo nascerà a settembre la “Academy” della Sporting Venafro, il settore giovanile della società sportiva di futsal fondata circa 2 mesi fa e guidata dal presidente Gianluca Primavera.

La Sporting conta su una struttura dirigenziale giovane, solida e affidabile, su responsabili tecnici dinamici e su una “rete” di supporto medico e fisioterapico di primo livello. I bimbi che verranno iscritti alla Academy – sarà possibile farlo a partire da settembre per coloro di età dai 6 anni in su – non sosterranno la retta di iscrizione fino al gennaio 2019, riceveranno in regalo il materiale da allenamento, saranno coperti a livello assicurativo e beneficeranno di visite mediche gratuite, necessarie per l’idoneità all’attività sportiva. Potranno poi contare sul Centro Studi Attività Motorie per qualsiasi tipo di problema relativo all’attività fisica.

È proprio nel dialogo tra diversi soggetti del territorio di Venafro che la Sporting poggia la propria forza. Fin dalla sua nascita, la dirigenza ha inteso avviare un progetto sportivo a lungo termine, con prospettive di crescita, sia della società che di altri soggetti del territorio con cui periodicamente vengono attivate collaborazioni.

«Vogliamo che la pratica sportiva si diffonda sempre di più, soprattutto tra i più piccoli – afferma il presidente Gianluca Primavera –. È proprio per dare un’opportunità a loro che abbiamo deciso di dare il via a questo progetto. Ma per lavorare bene in un posto piccolo come il nostro è fondamentale attivare sinergie con altri attori dell’universo sportivo. Per questo il mondo della “Academy” non sarà una semplice scuola calcio, ma un progetto dinamico, con il quale vogliamo accompagnare la crescita psico-fisica dei più piccoli. Naturalmente – aggiunge Primavera – non dimentichiamo mai che i bimbi devono ridere, devono sorridere, devono essere felici. Questo sarà sempre il nostro obiettivo principale: imparare con la palla tra i piedi e il sorriso stampato in faccia».

Intanto è in lavorazione un video, realizzato dalla Sporting in collaborazione con la società “Es Produzioni Video”, con cui verrà lanciata la campagna di iscrizioni per la Academy. Lo spot, di cui vediamo qui pubblicati alcuni “frame”, sarà pubblicato sulla pagina Facebook della Sporting Venafro.