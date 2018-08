La Regione rilancia l’immagine di Venafro

Il 23 e il 26 agosto saranno due date importanti per la città di Venafro. La giunta Toma, attraverso la calendarizzazione di eventi di chiaro impatto turistico e culturale, ha voluto premiare anche l’intraprendenza dell’amministrazione Ricci per rilanciare l’immagine della quarta città del Molise, con due appuntamenti d’eccezione di fine estate che stanno facendo crescere l’attesa al di là di ogni più rosea aspettativa. Parliamo de “La Grande Bellezza” che sarà messa in scena da Vittorio Sgarbi il 23 agosto alle ore 20,30 nello stupendo scenario del Castello Pandone. «È una rappresentazione scenica in due atti accompagnata da musica classica che consente di esplicare in maniera scenografica e parlata le bellezze architettoniche, monumentali, pittoriche della regione Molise con visus logico verso le regioni che hanno connotazione storica e politica simile. Uno Sgarbi a 360° che rende omaggio e fa rivivere il meglio di una regione come il Molise». Così l’evento viene presentato sul portale “dedicato” della Regione Molise. Un appuntamento che tutti vogliono seguire e c’è oramai la corsa per occupare un posto in prima fila. Ancora più spasmodica è l’attesa per «L’Opera al Laghetto», in programma per il prossimo 26 agosto, nello sfondo della ristrutturata Palazzina Liberty che è diventata simbolo della rinascita culturale della città di Venafro.

«Spettacolo di opera lirica “La Traviata” che si terrà su un palco installato sullo specchio di acqua del laghetto della villa comunale di Venafro, con la scenografia naturale del Parco da un lato e la Palazzina Liberty da poco restaurata. Gli spalti saranno installati su corso Lucenteforte. La direzione artistica sarà affidata al Maestro Claudio Luongo. La Traviata, opera in tre atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave. Un’opera moderna e attuale, una delle più rappresentate a livello mondiale che per sua collocazione storica ben si coniuga con tale scenografia». Ieri sono stati messi in vendita i biglietti per la “Traviata” che sono ancora in distribuzione presso la sede della Palazzina Liberty dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 17 alle 19. Ogni persona può acquistare al massimo 2 biglietti. Due manifestazioni importanti che sicuramente avranno una ricaduta di immagine per la città di Venafro, come ha sottolineato il sindaco Alfredo Ricci.

«Una scommessa vinta – ha detto tra l’altro il sindaco Ricci nel fare gli onori di casa – grazie alla collaborazione attiva, continua e fattiva tra Comune e Regione e, in modo particolare, con l’assessore Cotugno, che ha fortemente voluto per la città di Venafro questo evento unico, che sicuramente creerà le giuste premesse per il rilancio della nostra città sotto il profilo turistico». Il maestro Claudio Lungo ha illustrato anche la location dell’evento. «Ci saranno due palchi sul laghetto, per una scenografia unica. Le gradinate lungo corso Lucenteforte e altri spazi a sedere. Colgo questa occasione per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, superando ogni ostacolo e problema tecnico, dalla Regione al Comune, ai responsabili dei settori preposti dell’ente locale». Infatti si sta lavorando alacremente in un gioco di squadra che vede insieme assessorato regionale al turismo, Pro Loco di Venafro, Amministrazione Ricci, associazioni e tanti cittadini di buona volontà che stanno dando una mano all’organizzazione di un evento, unico nel suo genere e che richiede grandi sforzi non solo finanziari, ma anche umani.

Marco Fusco