Venafro, si ferisce alla testa ma nessuno può soccorrerla

«Mi domando, come è possibile che un ospedale come quello di Venafro, con un così ampio bacino di utenza, non sia in grado di intervenire neppure nel caso di piccole ferite. Davvero a questo siamo arrivati?»: è la testimonianza-protesta della signora che nella tarda serata di mercoledì scorso è stata costretta a recarsi all’ospedale “Santissimo Rosario” di Venafro a seguito di un piccolo incidente domestico.

Si trattava di mettere un punto di sutura per una ferita alla testa. Qui, la signora di Venafro, si è imbattuta con il Punto di primo intervento chiuso, il servizio 118 impossibilitato ad intervenire per le vicende a tutti note e la Guardia medica senza il minimo necessario per essere operativa.

«Il 23 agosto- ci dichiara la signora- a seguito di un piccolo incidente domestico, consapevole della chiusura del Punto di primo intervento dell’ospedale di Venafro, ho atteso le ore 20, orario di apertura della guardia medica nel suddetto ospedale, per avere quantomeno una medicazione. Premetto che prima di recarmi alla guardia medica, sono passata al servizio ambulanza del 118, dove però mi è stato detto che non potevano medicarmi perché oro possono intervenire solo quando vengono chiamati dalla centrale. Mi hanno, quindi, indirizzato alla guardia medica. Una volta giunta sul posto, mi ha accolta un medico che, a fronte della sua disponibilità e professionalità, si è trovato però in difficoltà poiché, sebbene la mia ferita richiedesse un punto, egli non aveva alcuno strumento per intervenire e poterlo apporre per saturare la ferita. Mi ha confermato- ha aggiunto la signora vittima di un piccolo incidente domestico- che, prima di iniziare il suo turno, era passato presso una farmacia per acquistare, a proprie spese, qualche medicamento minimo per poter far fronte quantomeno a qualche caso più urgente. Una situazione che si commenta da sola. Siamo oramai ridotti male, una vergogna».

Un altro caso che fa riflettere dunque a Venafro su quanto è rimasto all’ospedale “Santissimo Rosario” di Venafro. Nemmeno la Guardia medica può garantire un minimo di supporto a chi si reca al nosocomio cittadino per piccoli interventi come quello richiesto la sera dello scorso 23 agosto dalla signora che ha voluto raccontare a Primo Piano la sua storia per sollecitare chi di dovere ad intervenire per assicurare ai cittadini di Venafro ma anche dei paesi limitrofi, una dignitosa assistenza sanitaria una volta si varca la soglia del “Santissimo Rosario”.

Una postazione di Guardia medica dovrebbe essere fornita almeno di medicinali per il pronto intervento sul posto. Se non garantisce nemmeno la sutura di una piccola ferita, a cosa serve la Guardia medica in un’area in cui ormai il settore dell’emergenza è ridotto ai minimi termini? È questa la domanda che si è posta la signora che si è imbattuta, come abbiamo visto, con una serie di emergenze che al nosocomio venafrano, purtroppo, sono all’ordine del giorno. Con buona pace di tutti.

Marco Fusco