A Venafro “brilla” una seconda croce

A Venafro dall’altra sera “brilla” una seconda croce. È stata infatti installata ex novo da un gruppo di appassionati di trial che ha realizzato l’”opera” su monte Corno.

Marciano, Danilo, Daniele, Vincenzo, Danio, Nicola, Carlo N., Carlo G., Marco, Dody, Domenico, Pasquale e Massimiliano con i loro mezzi a due ruote hanno quindi scalato il monte e portato tutta l’attrezzatura e il materiale per l’installazione che da sabato sera, insieme a quella storica di santa Croce, illumina la città.

Certamente, i ragazzi del gruppo del Trial Venafro meritano un plauso per quanto realizzato volontariamente e a proprie spese per la loro comunità.