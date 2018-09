Venafro, Amoroso chiede nuove regole e cambio sede per il mercato

Spostamento del mercato rionale e autotassazione dei consiglieri comunali in vista delle festività natalizie. È l’oggetto di un’interpellanza e una mozione presentata da Carmine Amoroso a nome del gruppo consiliare “Venafro nel cuore” per il Consiglio comunale che si terrà oggi alle 19.

Nell’interpellanza si chiede di migliorare la viabilità principale, oggi particolarmente congestionata nelle giornate di mercoledì e sabato, venendo incontro alle esigenze dell’intera popolazione.

Come prima alternativa – propongono i consiglieri di “Venafro nel cuore” – si potrebbe individuare l’area deposito delle Ferrovie dello Stato, nei pressi della stazione. Il tutto, però, troverebbe la sua realizzazione se le Ferrovie dello Stato addivenissero ad una concessione dell’area al Comune. Altrimenti, un’altra ipotesi è la zona esterna dell’Istituto scolastico “Leopoldo Pilla”, che potrebbe ospitare le bancarelle oggi ubicate su corso Molise. Ultima soluzione: nel periodo estivo far svolgere il mercato di sera, solo per la giornata di mercoledì, dalle ore 19 alle ore 23, «favorendo la viabilità giornaliera, riducendo le problematiche legate ai parcheggi, allargando le possibilità di attrattiva nel territorio estendendo la partecipazione ai commercianti locali».

Il consigliere Amoroso, unitamente ai colleghi di minoranza, pone l’accento anche sull’inadeguatezza delle tasse previste per gli ambulanti, ferme a diversi anni fa e fissate a 80 euro all’anno per ogni bancarella. «Bisogna portare la tassazione almeno al prezzo di 350 euro annuali per ogni commerciante che svolge il mercato -, si legge nella mozione – così ogni giornata costerebbe ad essi 3,50 euro che, per 100 sedute annuali svolte, porterebbe un introito alle casse comunali pari a 28mila euro, rispetto agli attuali 6mila. Con gli introiti dovuti a tale aumento si propone di effettuare incentivi sulle imposte locali per i cittadini o, quantomeno, per i commercianti della città».

Nella mozione la proposta di iniziare a ragionare sugli interventi da approntare per le prossime festività natalizie. La città, in questi ultimi anni, ha visto realizzare le luminarie sulle vie principali grazie soprattutto al contributo economico dei commercianti locali, risultando molte volte “scarna” rispetto ad altri centri della regione. Lo stesso consigliere Amoroso, interpellando informalmente diverse ditte di luminarie, ha individuato una necessità pari a 8mila euro per far sì che Venafro e le sue frazioni siano interamente illuminate a festa. In virtù di tale necessità alla quale far fronte, il consigliere Amoroso ha proposto un’autotassazione da parte dell’intero Consiglio comunale per coprire la maggior parte delle spese e ridare finalmente decoro a Venafro durante le festività natalizie.

Sullo stesso tema, tuttavia, occorre registrare pure l’avvio di una raccolta fondi da parte della pro loco che ha intenzione di realizzare un percorso di luminarie omogeneo per tutta la città.