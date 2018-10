Camminata tra gli olivi a Venafro, definito il programma

Il Parco regionale dell’Olivo di Venafro è la prima area protetta dedicata all’olivo, unica nel suo genere nel Mediterraneo. La sua istituzione intende promuovere e conservare l’olivicoltura tradizionale che a Venafro ebbe fasti e splendori, tanto che i Romani ritenevano l’olio prodotto in loco il più pregiato del mondo antico. Nessun luogo al mondo coltivato ad olivo, infatti, può vantare simili tradizioni e citazioni letterarie. Il Parco e Venafro più in generale aprono dunque le porte ai visitatori questa domenica per “offrire” agli ospiti olio, degustazioni, tradizioni e luoghi d’arte.

Tutto pronto, dunque, per l’attesa “Camminata tra gli olivi” alla scoperta del patrimonio verde.

Il Parco è anche occasione di riscatto per un territorio penalizzato negli ultimi decenni dall’incuria e dall’abbandono, a dispetto delle sue qualità paesaggistiche, naturalistiche e storiche. Tornano a splendere ospiterà pertanto lungo i sentieri appena rinnovati i visitatori che vorranno approfittare dell’occasione.

La “Camminata tra gli olivi” è promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio in 122 comuni, e conduce i partecipanti alla scoperta di piante spesso secolari, che hanno contribuito a costruire la storia del paesaggio e delle comunità.

Nel Parco regionale dell’olivo e a Venafro la passeggiata inizierà dal Castello e dal suo incredibile panorama sul giardino rinascimentale e sul parco stesso. Per la piccola e strettissima viuzza della Portella e attraverso un’antica mulattiera dominata dall’avamposto medievale della Torricella si raggiunge Campaglione per ridiscendere attraverso gli oliveti, tra cisterne di ville rustiche romane e mura megalitiche fino al Giardino degli Olivi, patriarchi italiani. Nella sede dell’ente parco degustazioni con olio di Venafro e di prodotti tipici della tradizione rurale, come lo spezzato di Ceppagna e la rievocazione in chiave moderna dei testi latini che omaggiano l’olio di Venafro Voci del Parco.

L’Associazione nazionale Città dell’Olio, a cui aderiscono sia il Comune di Venafro che il Parco regionale dell’Olivo, con questa iniziativa, lanciata l’anno scorso con una edizione pilota che ha raccolto subito nel paese oltre 20mila presenze, «intende promuovere – come spiegato dagli organizzatori – la qualità e il valore dell’olio extravergine, l’impegno quotidiano degli olivicoltori, veri custodi del patrimonio verde dei territori, e anche proporre percorsi alla scoperta del paesaggio e dei prodotti che ne sono figli. Nell’anno dedicato al Cibo italiano il valore della passeggiata nelle coltivazioni di olivi ripropone quella sinergia fra sviluppo di un settore economico di grande interesse ma bisognoso di sostegno e incentivi e il grande successo che il turismo esperienziale e all’aria aperta sta riscuotendo in questi ultimi anni sia da parte delle famiglie italiane che di quelle straniere».

Per maggiori dettagli sull’iniziativa è online il sito camminatatragliolivi.it: per scaricare subito il programma della giornata e trovare notizie sul territorio, il paesaggio, la storia.