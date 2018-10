Venafro, cede il solaio: coppia tunisina travolta dai calcinacci

È andata tutto sommato bene alla coppia di tunisini che l’altra notte, mentre dormiva nella propria abitazione, si è vista letteralmente piombare addosso parte del solaio.

Le piogge torrenziali di questi giorni hanno insomma rischiato di provocare vittime anche a Venafro.

Come accertato dai Vigili del fuoco accorsi sul luogo dell’incidente, le cause dello «sfondellamento del solaio di copertura sono da imputare ad infiltrazioni di acqua che avevano appesantito il solaio provocando il dissesto».

I due tunisini, marito e moglie, sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118 che attraverso le ambulanze della Croce Azzurra ha trasportato i malcapitati presso il “Veneziale” di Isernia.

Stando a quanto ricostruito dai Vigili del fuoco (e a quanto è evidente dalle foto) i due sono «rimasti sotto le macerie» nella propria abitazione nei pressi del Lungorava. L’incidente è avvenuto infatti proprio in corrispondenza del letto dove dormiva la coppia che può considerarsi, pertanto, miracolata. A seguito dello sfondellamento del solaio e del sopralluogo dei caschi rossi, l’abitazione è stata dichiarata non praticabile.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Venafro.