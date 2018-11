Anziano disperso ritrovato poco fa a Venafro

È stato ritrovato pochi minuti fa a Venafro, in zona Santa Cristina, il 90enne venafrano che dal pomeriggio risultava disperso. L’anziano era uscito per raccogliere funghi dopo il pranzo consumato con i familiari a Sesto Campano.

Per cause al momento ancora non chiare il 90enne non è più riuscito a trovare la strada del ritorno. Le ricerche avviate appena giunta la segnalazione hanno consentito di ritrovare l’uomo che si trovava nei rovi.

Alle ricerche hanno dato un contributo determinante i Carabinieri e i volontari della Protezione civile, grazie anche all’ausilio del cane specializzato nella ricerca di persone scomparse. Sul campo in prima persona anche il Capitano Mario Giacona. Il 90enne tirato fuori dai rovi dai volontari della protezione civile venafrana è stato quindi affidato alle cure dei sanitari. Con l’ambulanza della Croce Azzurra poco fa è stato trasportato al Veneziale di Isernia.