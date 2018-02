Un caffè, poi il ‘comizio’: domani a Campobasso arriva Salvini

Entusiasmo di candidati e militanti della Lega, accoglienza non esattamente amichevole degli avversari. Dal Pd a Potere al popolo, nei giorni scorsi sono giunte dichiarazioni di fuoco.

La visita di Matteo Salvini in programma domani a Campobasso, comunque, è uno dei temi della campagna per le politiche in Molise.

Alle 9 l’arrivo in piazza Pepe nel capoluogo, un caffè al Lupacchioli e un primo incontro coi cittadini. Alle 10 l’iniziativa politica prevista al Rinascimento.

«La presenza di Salvini a Campobasso non è casuale – dice la candidata nel collegio uninominale della Camera Campobasso/Termoli Aida Romagnuolo – se consideriamo che sarà l’unico leader nazionale di un elevatissimo spessore del centrodestra che verrà a sostenere nel Molise tutti i candidati della coalizione, essendo tra i più convinti che nel Molise un centrodestra unito e coeso può per davvero risollevare le sorti del Molise. Un impegno, quello di Salvini, che parte da lontano considerato che già da tempo mi aveva garantito la sua presenza».

Il protocollo prevede due brevi interventi di Luigi Mazzuto, candidato al Senato, e di Aida Romagnuolo, in corsa per Montecitorio. Poi la parola al leader nazionale. «Faccio appello a tutti i cittadini del Molise – conclude Romagnuolo – a prendere parte all’incontro con Salvini a Campobasso, mi rivolgo agli uomini e alle donne liberi e forti, a coloro che vogliono riappropriarsi della speranza di un Molise migliore, a coloro che credono ed hanno fiducia che insieme possiamo ricominciare, a chi è senza lavoro, ai giovani, alle famiglie bisognose, perché sappiano che noi facciamo sul serio, siamo dalla loro parte e li invito a non credere a quello che Facciolla del Pd o Federico del Movimento 5 Stelle promettono, perché basta guardare cosa hanno fatto in questi cinque anni, praticamente hanno affamato e distrutto il Molise».