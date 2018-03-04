I dati dell’affluenza alle 19

Buona l’affluenza alle urne in Molise. Secondo i dati forniti dal Viminale, alle 19 in provincia di Campobasso aveva votato il 57,12% degli aventi diritto (nel 2013 alla stessa ora aveva votato il 42,16%); in quella di Isernia il 54,82%.
Sant’Angelo Limosano ha fatto registrare l’affluenza maggiore in provincia di Campobasso (68.43%), con il 44.68% Sepino quella più bassa.
In provincia di Isernia, invece, a Chiauci con il 70,53% i votanti sono risultati i più numerosi; Sant’Elena Sannita conferma il trend negativo con il 14,34%.
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
ACQUAVIVA COLLECROCE 62,63
BARANELLO 59,46
BOJANO 53,00
BONEFRO 61,45
BUSSO 58,36
CAMPOBASSO 58,17
CAMPOCHIARO 56,43
CAMPODIPIETRA 60,81
CAMPOLIETO 56,42
CAMPOMARINO 56,48
CASACALENDA 59,76
CASALCIPRANO 47,21
CASTELBOTTACCIO 56,00
CASTELLINO DEL BIFERNO 63,92
CASTELMAURO 52,08
CASTROPIGNANO 48,20
CERCEMAGGIORE 55,31
CERCEPICCOLA 51,87
CIVITACAMPOMARANO 53,03
COLLE D’ANCHISE 56,30
COLLETORTO 56,88
DURONIA 53,56
FERRAZZANO 54,97
FOSSALTO 55,07
GAMBATESA 50,33
GILDONE 55,77
GUARDIALFIERA 60,67
GUARDIAREGIA 55,92
GUGLIONESI 59,97
JELSI 57,33
LARINO 63,05
LIMOSANO 55,90
LUCITO 51,50
LUPARA 58,98
MACCHIA VALFORTORE 50,60
MAFALDA 62,04
MATRICE 52,45
MIRABELLO SANNITICO 55,45
MOLISE 58,27
MONACILIONI 55,14
MONTAGANO 59,45
MONTECILFONE 54,69
MONTEFALCONE NEL SANNIO 45,76
MONTELONGO 64,16
MONTEMITRO 67,34
MONTENERO DI BISACCIA 59,87
MONTORIO NEI FRENTANI 67,04
MORRONE DEL SANNIO 56,97
ORATINO 63,28
PALATA 58,52
PETACCIATO 52,05
PETRELLA TIFERNINA 59,27
PIETRACATELLA 58,18
PIETRACUPA 62,56
PORTOCANNONE 61,41
PROVVIDENTI 68,31
RICCIA 59,71
RIPABOTTONI 56,26
RIPALIMOSANI 64,84
ROCCAVIVARA 56,34
ROTELLO 55,88
SALCITO 52,55
SAN BIASE 50,64
SAN FELICE DEL MOLISE 57,19
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 56,25
SAN GIOVANNI IN GALDO 50,31
SAN GIULIANO DEL SANNIO 59,95
SAN GIULIANO DI PUGLIA 46,30
SAN MARTINO IN PENSILIS 61,09
SAN MASSIMO 51,94
SAN POLO MATESE 64,08
SANTA CROCE DI MAGLIANO 52,82
SANT’ANGELO LIMOSANO 68,43
SANT’ELIA A PIANISI 66,75
SEPINO 44,68
SPINETE 45,48
TAVENNA 56,30
TERMOLI 55,50
TORELLA DEL SANNIO 53,41
TORO 53,82
TRIVENTO 55,69
TUFARA 61,59
URURI 62,20
VINCHIATURO 55,55
PROVINCIA DI ISERNIA
ACQUAVIVA D’ISERNIA 59,11
AGNONE 54,65
BAGNOLI DEL TRIGNO 51,64
BELMONTE DEL SANNIO 50,56
CANTALUPO NEL SANNIO 52,15
CAPRACOTTA 50,51
CAROVILLI 60,20
CARPINONE 59,21
CASTEL DEL GIUDICE 54,68
CASTEL SAN VINCENZO 58,74
CASTELPETROSO 61,20
CASTELPIZZUTO 44,85
CASTELVERRINO 55,66
CERRO AL VOLTURNO 59,17
CHIAUCI 70,53
CIVITANOVA DEL SANNIO 50,76
COLLI A VOLTURNO 58,15
CONCA CASALE 57,71
FILIGNANO 56,45
FORLI’ DEL SANNIO 53,89
FORNELLI 61,05
FROSOLONE 50,44
ISERNIA 52,68
LONGANO 63,57
MACCHIA D’ISERNIA 64,71
MACCHIAGODENA 52,66
MIRANDA 55,63
MONTAQUILA 59,29
MONTENERO VAL COCCHIARA 61,04
MONTERODUNI 60,79
PESCHE 57,34
PESCOLANCIANO 47,77
PESCOPENNATARO 60,59
PETTORANELLO DEL MOLISE 50,83
PIETRABBONDANTE 48,31
PIZZONE 52,63
POGGIO SANNITA 57,26
POZZILLI 64,48
RIONERO SANNITICO 47,62
ROCCAMANDOLFI 49,68
ROCCASICURA 55,14
ROCCHETTA A VOLTURNO 58,30
SAN PIETRO AVELLANA 54,16
SANTA MARIA DEL MOLISE 49,06
SANT’AGAPITO 55,42
SANT’ANGELO DEL PESCO 54,07
SANT’ELENA SANNITA 14,34
SCAPOLI 48,60
SESSANO DEL MOLISE 49,44
SESTO CAMPANO 49,68
VASTOGIRARDI 53,50
VENAFRO 55,84