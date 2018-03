Greco leader, è lui il candidato governatore dei 5 Stelle

È Andrea Greco il candidato governatore dei 5 Stelle. Ha vinto la sfida con Patrizia Manzo. Per lui 212 voti, per lei 154.

I risultati della consultazione sono stati pubblicati sul blog delle stelle al termine del click day.

Cinque i potenziali competitor, di fatto solo loro due. Alle consultazioni di martedì la portavoce in Consiglio regionale era stata la più votata: 131 le preferenze per lei. Seguivano Greco (121), Valerio Fontana (54), Vincenzo Musacchio (51) e Fabio De Chirico (50). Ieri, però, sulla piattaforma Rousseau gli attivisti hanno trovato solo due nomi. De Chirico e Fontana hanno fatto un passo indietro. Musacchio è stato escluso.

Greco, 33 anni da compiere e laureato in Giurisprudenza, è di Agnone. In questi 5 anni è stato consulente giuridico e uno dei collaboratori del gruppo consiliare. Ha lavorato dunque con Federico (neo deputato) e Manzo, che – chiarisce una nota del Movimento – è «uno dei pilastri insostituibili del MoVimento 5 Stelle in Molise».

Dopo il successo di domenica alle politiche, i grillini ci credono: «Andrea ha le carte in regola per concorrere alla carica di governatore con la prima forza politica in Molise. Mentre le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, ancora sotto shock per i risultati delle politiche, sono alle prese con i soliti giochetti sottobanco, il MoVimento 5 Stelle in maniera democratica e condivisa ha già scelto la sua squadra per le Regionali». In base all’ordine di arrivo nel primo turno, infatti, la lista dei 20 consiglieri è già fatta (al netto di rinunce).

A proposito delle polemiche sulle esclusioni, M5S spiega: «A proposito della votazione online, specifichiamo che come da regolamento lo staff nazionale si è riservato di togliere dalla lista dei candidati (sia alla carica di consigliere che a quella di governatore) chiunque in qualsiasi forma abbia contravvenuto alle regole dello statuto e/o del codice etico a conoscenza di tutti gli iscritti. Gli esclusi, in proposito, possono contattare direttamente lo staff nazionale per qualsiasi delucidazione. Come previsto dal regolamento, inoltre, alcuni candidati alla carica di governatore hanno potuto scegliere spontaneamente di rinunciare alla candidatura. Ma ora guardiamo avanti: ci aspettano giorni ancor più impegnativi di quelli appena vissuti e ci prepariamo – concludono i 5 Stelle – ad affrontarli con gioia e convinzione. I cittadini sono dalla nostra parte e se ci restano vicino nelle prossime settimane renderemo il Molise la prima Regione a 5 Stelle in Italia!».