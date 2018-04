Partecipate in cima al programma M5S Greco: cambieranno così

L’appuntamento di oggi è alle 19 in piazza Duomo a Termoli. Un incontro coi cittadini a cui parteciperà, insieme al candidato presidente dei 5 Stelle Andrea Greco, il capo politico di M5S Luigi Di Maio.

Domani mattina, sempre a Termoli, un incontro con gli imprenditori alle 11 nella zona industriale (presso Cianciosi srl). Nel pomeriggio a Bojano, dove alle 15.30 ci sarà una riunione con gli operatori turistici a Palazzo Colagrosso. E infine il comizio a Isernia: alle 19 in piazza Andrea d’Isernia.

Intanto, il candidato governatore illustra nel dettaglio il primo punto del programma: il riassetto degli enti sub regionali per i quali prevede, intanto, figure apicali tecniche. Anche in Molise, dice, l’obiettivo di perseguire maggiore efficienza nello svolgimento di funzioni e servizi pubblici, non è stato raggiunto. M5S propone perciò un’analisi puntuale dell’operato degli enti regionali e il loro riassetto amministrativo.

«Un progetto che attueremo in pochi passaggi – spiega – Innanzitutto serve un nuovo piano delle partecipate dirette e indirette, al fine di ridurre gli inutili centri di costo e di eliminare la creazione di ulteriori disavanzi di bilancio, anche eventualmente ricorrendo a servizi di audit esterno. Nell’ottica di efficacia, efficienza e riduzione dei costi, poi, bisogna escludere ogni tipo di duplicazione dei servizi erogati dagli enti regionali, che spesso risultano solo centri di interesse e gestione clientelare. Inoltre punteremo sulla dismissione delle partecipate e delle quote regionali nelle società partecipate dirette e indirette di carattere non strettamente istituzionale. Altri snodi fondamentali sono il potenziamento della Molise Dati, società informatica di riferimento della Regione Molise, per ridurre i tanti servizi affidati all’esterno. Riorganizzeremo Molise Acque per potenziare l’attività di captazione e grande adduzione della regione. In questo senso è essenziale una figura apicale tecnica che scriva un piano industriale virtuoso e sostenibile. Potenzieremo l’Agenzia regionale per la protezione ambientale in modo che possa svolgere controlli più frequenti e più accurati sulla qualità dell’ambiente molisano. Riorganizzeremo i Consorzi industriali prevedendo tetti ai compensi dei membri del Consiglio direttivo e finalmente risolveremo il contenzioso tra il Consorzio del Nucleo industriale Isernia-Venafro e il disciolto Ept di Isernia, inoltre potenzieremo la dotazione finanziaria dei Consorzi mettendoli nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro senza ulteriori costi sull’agricoltura regionale. Infine – conclude Andrea Greco – punteremo sul passaggio all’acquisto di energia da parte del Consorzio di bonifica di Termoli tramite il Consip e la chiusura definitiva delle Comunità montane in fase di liquidazione da troppo tempo».