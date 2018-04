Di Maio e Di Battista batteranno il territorio palmo a palmo. Quattro tappe per Meloni

Da oggi Luigi Di Maio torna in Molise. Tanti gli appuntamenti che vedranno protagonista il capo politico di M5S fino a venerdì. Insieme a lui, Alessandro Di Battista.

I big del Movimento batteranno il territorio palmo a palmo e saranno in piazze strategiche e dall’alto valore simbolico come Venafro (la ‘casa’ dell’eurodeputato di FI Aldo Patriciello), dove sarà Di Battista domani sera alle 21.30.

Tra i comizi di chiusura, quello di Agnone giovedì 19 e uno previsto a Campobasso proprio nell’ultimo giorno di propaganda. Nel capoluogo e a Termoli chiuderanno insieme Di Maio e Di Battista.

Lo stesso Di Maio ha ridimensionato il test del Molise e del Friuli – negando un rilievo nazionale alle elezioni – ma non vuol dire che non ci tiene a vincere o che non ci lavora.

Per Giorgia Meloni, che pure viene a dare manforte al centrodestra giovedì, «la democrazia va sempre guardata: si vota in Molise e in Friuli Venezia Giulia, credo che vada guardato il combinato disposto di queste due regioni che vanno al voto a distanza di una settimana. Non è un elemento dirimente, restano le elezioni dello scorso 4 marzo, però possono rappresentare un altro segnale». All’Aquila, dove ha preso parte alla manifestazione contro la restituzione delle tasse sospese per il sisma, Meloni ha aggiunto: «Dopo un mese di manfrine vediamo cosa confermano. Se dovesse

vincere Grillo in Molise, in Friuli lo escludo, verrebbe confermato che il Movimento Cinque Stelle è una delle forze politiche di questa nazione. Può essere un test su quello che gli italiani si aspettano, per noi un ulteriore stimolo, noi rispettiamo la volontà popolare, a dire “questa è una forza politica con la quale bisogna provare a ragionare”».

Per la presidente di Fratelli d’Italia, quattro le tappe in Molise giovedì: alle 12 l’incontro con la stampa alla Fontana Fraterna (Piazza Celestino V). A Campobasso sarà alle 15 all’hotel Rinascimento, a Larino alle 17 (Campitelli) e infine un comizio a Termoli (alle 19 in piazza Duomo).