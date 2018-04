Veneziale analizza la sconfitta e riparte dall’unità della sinistra

«Ho perso in maniera inequivocabile queste elezioni regionali». Non ha certo usato giri di parole il candidato presidente del centrosinistra Carlo Veneziale per commentare il risultato venuto fuori dalle urne. Naturalmente la débacle della sua coalizione è legata a più motivi, come lui stesso ha evidenziato. «In primo luogo – ha affermato – non è mai facile ottenere la conferma da amministratori uscenti. Ma non è solo questo. È chiaro – ha sottolineato – che c’è stata una evidente polarizzazione del voto, anche per effetto di quanto sta accadendo a livello nazionale. Per oltre un mese il dibattito politico molisano è stato in qualche modo anche nazionale e sicuramente legato al confronto in atto tra centrodestra e Movimento 5 Stelle».

Una sconfitta che naturalmente pesa, ma Veneziale riesce a congliere anche gli aspetti positivi di quanto accaduto. «Una nota positiva c’è – ha detto ancora – ed è importante. Il centrosinistra prima diviso di in più pezzi ha ritrovato unità per affrontare questo appuntamento elettorale. E adesso riparte dalla sua unità il centrosinistra, prima diviso in più pezzi, ora ha ritrovato la sua unità, credo che questo possa essere considerato l’aspetto positivo di queste elezioni. Questo è un punto da cui si può ripartire»:

Veneziale ha anche spiegato perché ha deciso non candidarsi sul proporzionale. Scelta che, di fatto, non gli ha consentito di entrare in consiglio regionale. «Ho scelto di non candidarmi sul proporzionale perché in fondo sono un militante del centrosinistra ed è questo il ruolo che svolgerò – ha detto -. Per me non è indispensabile fare attività politica da eletti, lo si può fare benissimo anche da tesserati. Continuerò ad impegnarmi nel mio partito, il Pd. Farò politica da iscritto dando il mio contribuito al centrosinistra che è tornato ad essere unito».

Infine, il grazie ai suoi compagni di viaggio e a chi lo sostenuto in questa campagna elettorale. «Ringrazio innanzitutto tutti gli elettori e tutti coloro che hanno inteso candidarsi con il centrosinistra – ha concluso -. Mi hanno fatto vivere un’esperienza stupenda e che non dimenticherò mai».