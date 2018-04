Patrizia Manzo ‘reginetta’ delle elezioni, Vittorino Facciolla in pole position nel Pd

Le elezioni regionali del 22 aprile hanno decretato la vittoria del centrodestra e del nuovo presidente della Regione Molise Donato Toma. Ampio il distacco con il candidato pentastellato Andrea Greco che termina la sua corsa al secondo posto con 64.875 voti ossia il 38,50% delle preferenze.

All’indomani del verdetto dunque prende forma la squadra che siederà sulle poltrone di Palazzo D’Aimmo per i prossimi cinque anni. I cittadini chiamati alle urne quest’anno hanno avuto anche la possibilità di esprimere la doppia preferenza in merito alla scelta del candidato consigliere, purché di genere diverso.

Il popolo sovrano ha espresso le sue preferenze sui neo consiglieri riconfermando in alcuni casi personaggi già noti nel panorama politico regionale. Tra questi c’è anche la consigliera uscente del Movimento 5 Stelle Patrizia Manzo che con i suoi 6968 voti è risultata essere la candidata più votata nel partito pentastellato. Con lei anche l’assessore uscente alle Politiche agricole e agroalimentari Vittorino Facciolla che con 4078 preferenze si aggiudica il primo posto nella lista del Pd.

Lusinghiero il risultato ottenuto dal Movimento 5 stelle che si conferma come il primo partito in Molise con il 31,57%.

«Oltre 64 mila cittadini hanno ribadito la loro voglia di cambiamento – il commento di Patrizia Manzo -. Grazie a loro siamo il primo gruppo politico in Consiglio Regionale e faremo valere il loro diritto a una giusta rappresentanza all’interno della istituzione. La nostra sarà una opposizione ferma e dura, nel rispetto di un interesse diffuso e del programma per il quale siamo tenuti a rispondere.

Vorrei ringraziare la costanza e la determinazione di Andrea Greco che, con coraggio, ha guidato la nostra lista contro i 180 candidati del centrodestra e ringraziare gli oltre 6.900 cittadini che, con la loro preferenza, hanno espresso fiducia non solo alla mia persona ma a un lavoro costante portato avanti negli anni insieme ad Antonio Federico e agli attivisti del MoVimento 5 Stelle Molise.

Ai cittadini che hanno creduto in noi – conclude – vorrei ricordare che non rimarranno soli e che li porterò con me, nel cuore del Consiglio Regionale!».

Nel centrosinistra il Partito democratico ha ottenuto invece il 9,03% delle preferenze. Due le poltrone assegnate al Pd in Consiglio regionale, una delle quali porta il nome di Vittorino Facciolla che commenta così il risultato ottenuto:

«4078 voti, un’infinità» scrive sul suo profilo facebook. E rivolgendosi agli elettori e ai suoi sostenitori aggiunge: «Ho avvertito il vostro sostegno ed il vostro affetto, sempre, ogni istante di questa estenuante campagna elettorale. Ed il vostro affetto ha debordato, comune per comune, piano piano, voto voto. Qualche illetterato ebbe a dire che il Re era nudo. Grazie a voi, il Re è vivo più che mai».

SL