Elezioni comunali, tutte le liste con i nomi degli aspiranti sindaci e consiglieri

Sono state presentate ieri alle 12 le liste per le elezioni Amministrative in programma il prossimo 10 giugno. A tornare alle urne dopo le Politiche del 4 marzo e le Regionali del 22 aprile, 14 comuni molisani: 10 della provincia di Campobasso e 4 di quella di Isernia. Nei comuni interessati il sistema elettorale in vigore è il maggioritario a turno unico. Non è previsto il ricorso al ballottaggio come per i Comuni al di sopra dei 15mila abitanti. Si vota il 10 giugno dalle ore 7 fino alle 23. Di seguito l’elenco di aspiranti sindaci e candidati consiglieri dei comuni interessati.

LE LISTE DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

VINCHIATURO

LIBERTA’ E PARTECIPAZIONE

Luigi VALENTE (candidato sindaco)

Ernesto LA VECCHIA

Annarita PAIANO

Luigi IULIANO

Simone DE BLASIO

Giuseppe D’ANCONA

Berardino D’ANGELO

Antonella VOLPE

Tiziana CHIARIZIA

Alessio PETOSA

Roberta PISTILLI

Pino MINICUCCI

Giuseppe DI NONNO

AMIAMO VINCHIATURO

Bernardino PRIMIANI (candidato sindaco)

Angela PALUMBO

Luigi DI LUCENTE

Antonio DI SANO

Matteo DI SARRO

Tony BATTISTA

Ilaria MARRA

Giuseppina DI PLACIDO

Gianpiero GIANFRANCESCO

Domenico ZAPPONE

Nicola IANNETTA

Antonio NICOTERA

Carmine BARATTA

ORATINO

OBIETTIVO COMUNE

Luca FATICA (Candidato sindaco)

Maria Dora IAFELICE

Antonella ORIUNNO

Gianluca TARASCO

Giannantonio FABRIS

Giuliana Dina DI IORIO

Giovanna IULIANO

Alessandro PAOLUCCI

Roberto DI STEFANO

Federico FANELLI

Antonio COSENZA

RISCRIVIAMO ORATINO

Roberto DE SOCIO (candidato sindaco)

Alessandro ALTAVISTA

Teresa BRUNETTI

Laura CAMELI

Massimo FATICA

Lucia GAMBERINO

Loredana LATESSA

Paolo MASTRANGELO

Vincenzo MUCCI

Fernardo PICCIANO

Carmine (detto Nuccio) TARASCO

CAMPOCHIARO

TRADIZIONI E FUTURO

Simona VALENTE (candidato sindaco)

Matteo ALBANESE

Mario BARILE

Luigi BONOMO

Salvatore MAINOLFI

Felice PICCIANO

Igor PICCIANO

Amerigo TOMARO

LA TORRE

Dorothy ALBANESE (candidato sindaco)

Addolorata ALBANESE

Antonia CAPPARELLI

Nanda CARBONE

Gabriella MAINOLFI

Eugenia PICCIANO

Marina VALENTE

Serena VALENTE

RICOMINCIAMO INSIEME-CAMPOCHIARO

Nicola CAPPARELLI (candidato sindaco)

Monia ARMENTI

Pasquale CAPPARELLI

Alessandra DELLA PENTA

Stefania FAUSTO FERRI

Nicola MUCCIARDI

Emilio PICCIANO

Dolores CALANDRELLA

Mario SCICA

Marco GIANFAGNA

MACCHIA VALFORTORE

INTERESSE COMUNE

Gianfranco PAOLUCCI (candidato sindaco)

Nicola ALBANESE

Massimo AMBROSINO

Francesco BERARDINELLI

Leonardo CAROZZA

Walter CAROZZA

Stefano CIFELLI

Antonio D’ELIA

Antonio GALLUCCI

Laura GIGLIO

SALCITO

CAMBIARE SALCITO

Giovanni GALLI (candidato sindaco)

Arturo LALLI

Mauro CIAMPAGLIA

Franco (detto Francesco) PROCOPIO

Sonia CICACARELLA

Antonella SANTUCCIO

Martina MOLINARO

Emilio BAGNOLI

Elio AMICARELLI

Nicola DI MARIO

Davide ZEZZA

UNA PORTA PER IL FUTURO

Anna DI RENZO (candidato sindaco)

Ugo ADDUOCCHIO

Mihaela CANTEA

Massimo CIARLITTO

Guglielmo D’ALISERA

Vittorino DONATONE

Antonio FLORIO

Luigi (detto Giotto) FLORIO

Pietro IALUNGO

Patrizia LA GUARDIA

Milena TACCARELLA

COLLETORTO

“UN FUTURO PER COLLETORTO”

Cosimo Damiano MELE (candidato sindaco)

Elisa GALLUCCI

Lucia ZEPPETELLA

Franco PAGLIA

Matteo MUCCIACCIO

Antonio detto Tonino D’ONOFRIO

Michele NASILLO

Antonio detto Toni D’ONOFRIO

Daniele BARONE

Sandro NATO

Antonio ABRUZZESE

MONTORIO NEI FRENTANI

PAESE NOSTRO

Nino Pellegrino PONTE (candidato sindaco)

Maria SPEDALIERE

Maria Antonietta FASCIANO

Annarita IOCCA

Giuseppe Antonio RINALDI

Antonio ALBINO

Antonio SANGIOVANNI

Mario MOLINO

Maria SELVAGGIO

Andrea DI MAULO

Ines DI IORIO

STELLA POPOLARE

Giampaolo VILLANO (candidato sindaco)

Vincenzo Salvatore BARONE

Serena CAPUANO

Domenico CIUFFREDA

Angelo DI BERNARD

Claudio DI VIZIO

Antonio GIACCO

Guido META

Mirko PARAGLIOLA

Luca Francesco PASSARELLI

Fabio VELLONE

ORGOGLIO TRICOLORE

Enrico SCAGLIANO (candidato sindaco)

Angelo DI VITO

Nicola ERRICHIELLO

Vincenzo GHIDELLI

Romina GIULIANI

Giacomo MENDITTO

Felice MIRONE

Giovanni ONZA

Umberto PAGANO

Salvatore PALMIERI

Vito REA

ANCORA INSIEME

Enzo CIRELLA (candidato sindaco)

Carmine D’ALOIA

Nicolino BUDANO

Lucia AVELLINA

Miguel DI VIETRI

Domenico RAPPAZZO

Adriano ROCCO

Claudio MARCHETTA

Pietro DE MARCO

UNITI PER MONTORIO

Andrea ALBINO (candidato sindaco)

Enzo MANNA

Francesca BERARDI

Debora SALLUSTIO

Francesco Benito SISTI

Michele MASTRANGELO

Donato GRECO

Nicolino SPEDALIERE

Marilisa BERARDI

Nicola MANNA

RIPABOTTONI

IL BENE IN COMUNE PER RIPABOTTONI

Domenico PIEDIMONTE (candidato sindaco)

Onofrio CIARLA

Samantha Antonietta CIARLA

Simone CIARLA

Danilo CRISTOFARO

Aldo GIAMMARIA

Francesco LEPORE

Angelo MATERAZZO

Maria Assunta SAURO

Maria TAMILIA

Viviana VANNELLI

UNITI PER RIPABOTTONI

Orazio CIVETTA (candidato sindaco)Gianfranco ALFONSO

Karin Birgitta BERQVIST

Carmine BUCCIGROSSI

Giovanna CARLONE

Domenico D’ADDARIO

Vincenzo DE LELLIS

Paolo FIORITO

Alessio SANZARI

Giovanni SAURO

Sonia TESTA

VERSO UN MONDO MIGLIORE

Francesco DI VICO (candidato sindaco)

Giovanni TACCARDI

Riccardo NASTI

Fabio CORONELLA

Antonio CORETTI

Riccardo TRABALZA

Massimiliano BERNARDO

Gianluca VISENTINI

Miriam CONCIATORE

Elena TOSATO BEDENDO

Patrizia TUDISCO

INSIEME PER IL FUTURO

Nicola BARBIERO (candidato sindaco)

Angelo VARRIANO

Luciano BOCCI

Leonardo Giuseppe RAGO

Vincenzo CATALDI

Pietro Angelo LOMBARDO

Franco LUCIANI

Sonia TAVONI

Raffaele MORGESE

Barbara PICCIRILLI

ORGOGLIO TRICOLORE

Carlo EVANGELISTA (candidato sindaco)

Valerio ANGIOLELLA

Feliciano AVERSANO

Vincenzo BASILICO

Silvio CAMPANILE

Fabio MOLLE

Erasmo PALMIERI

Claudio PERRETTA

Marisa PERRETTA

Salvatore PISCOPO

Antonio VARONE

STELLA POPOLARE

Fabrizio PICANO (candidato sindaco)

Rocco CARDILLO

Chantal CIELLI

Luca D’AGOSTINO

Angelo D’ALESIO

Claudio ESPOSITO

Claudio TISEO

italo VERARDO

Barbara RIZZA

LARINO

IL GERMOGLIO

Vito DI MARIA (candidato sindaco)

Pardo MEZZAPELLE

Salvatore FAIELLA

Pietro LA SERRA

Alberto PIZZI

Italo PASCARELLA

Giuseppe IACOVINO

Leonardo LAFRATTA

Anna Maria DI PIETRO

Teresa FRANCO

Graziella VIZZARRI

Angela FAGNANI

Adele PIACQUADIO

SIAMO LARINO

Giuseppe ( Pino) PUCHETTI (candidato sindaco)

Antonio VESCE

Giuseppe BONOMOLO

Maria Giovanna CIVITELLA

Antonella GAMMIERI

Nicola GIARDINO

Iolanda GIUSTI

Elisabetta LOZZI

Eduardo MILI

Berenice MISCIONE

Giulio PONTICO

Alice VITIELLO

Angela VITIELLO

NOI PER LARINO

Franco RAINONE (candidato sindaco)

Donato BARONE

Patrizia M. BIELLO

Fausta DI LENA

Antonietta DUO

Teresa MANCINI

Assunta MILONE

Alessandro NOTARANGELO

Michele RICCI

Vincenzo STARINIERI

Franco VITULLI

Stefano VITULLI

Domenico ZEOLI

LARINASCITA

Luca FAGNANI (candidato sindaco)

Arianna ABBAGNARA

Annarita DE NOTARIIS

Angela Maria DI FONZO

Michele DI PAOLO

Fabrizio FICOCELLI

Alessandro LATEGANO

Danilo MARCHITTO

Renato MIOZZA

Alfonso PELILLO

Laura RICCI

Gennaro SARNO

Gianluca VENDITTI

GUGLIONESI

COMUNITA’ E FUTURO PER GUGLIONESI

Gianfranco DEL PESCHIO (candidato sindaco)

Teresa ARIELLI

Angiolina ARISTOTILE

Antonella DEL PESCHIO

Filippo DI NUOSCIO

Francesco Fulvio RINALDI

Romeo detto Furino FULVIO

Giacomo MAZZATENTA

Michele PERNA

Giannino SABETTA

Maria SCARDOCCHIA

Vincenzo TILLI

Vincenzo F. VERNACCHIA

GUGLIONESI NEL CUORE

Giuseppe D’URBANO (candidato sindaco)

Amelia Alessia ANTENUCCI

Nicola Carlo BUCCI

Luigina detta Gigia CIARALLO

Antonietta DE MARINIS

Fabio DI CESARE

Monia FLORIO

Gabriele LAMANDA

Domenico LUCARELLI

Filomena Elena SOMMA

Luciana SORELLA

Antonio STRIPPA

Domenico TALIA

GUGLIONESI PER TUTTI

Antonio TOMEI (candidato sindaco)

Vincenzo BONDANESE

Gianluca CILIBERTO

Luigi D’ALLEVA

Gianluigi DI MARCO

Sabrina DI NINNO

Ferdinando FUSCO

Nicolino LUDOVICO

Marianna MACARLINO

Rosaria detta Rosita PANZERA

Daniela PERAZZELLI

Antonio detto Tonino ROMANO

Francesco SILVESTRI

GUGLIONESI RIPARTE

Mario BELLOTTI (candidato sindaco)

Stefania ADDESA

Giuseppe ARISTOTILE

Antonio CANTALUPO

Michele D’ANSELMO

Corrado DEL TORTO

Giuseppina D’ONOFRIO

Carmela CICCARONE

Pietro D’AMBRA

Elisa Carmela D’ASTOLTO

Paolo DE SOCIO

Barbara MORENA

Giuliano SENESE

MOVIMENTO 5 STELLE

Giuliana SENESE (candidato sindaco)

Lina Maddalena ROMANO

Angela Maria PACE

Ferdinando DI NARZO

Giovanni MAMMARELLA

Lucia LANDOLFI

Giuseppe TOTARO

Gabriele detto Brioss FUSCO

Maurizio DI NINNO

Vincenzo LORITO

Giuseppe RULLI

Giuseppe FORTUNATO

Maria Rosaria D’AURIA

LE LISTE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

SESSANO DEL MOLISE

LISTA CIVICA TRASPARENZA CON VENDITTI SINDACO

Pino VENDITTI (candidato sindaco)

Anna DURANTE

Luca VALENTE

Corrado ALTIERI

Maurizio CERASUOLO

Donato D’IPPOLITO

Claudio DURANTE

Sauro DURANTE

Walter MANCINI

Ivan MINICHETTI

Veronica SCALESSE

LISTA CIVICA ALTERNATIVA

Ramona DI LUCIA (candidato sindaco)

Anna DI CARLO

Concettina CARUSO

Alessandro ALTIERI

Michele PISCITELLI

Pasqualina Lucia MARTINO

Gioele D’AGNONE

Antonella D’IPPOLITO

LISTA CIVICA TUTTI PER IL FUTURO PER SESSANO DEL MOLISE

Pietro MUCCIARONE (candidato sindaco)

Luca FICO

Marco SANTACROCE

Monia DI BLASIO

Pasqualino DURANTE

Fabrizio ANTONELLI

Angela MANCINI

Giuseppe PADULA

CASTELPIZZUTO

LISTA CIVICA CASTELPIZZUTO RESISTI

Carla CARANCI (candidato sindaco)

Giovanni NAPOLETANO

Daniele ROMANO

Marco TOFINI

Thomas MARCELLO

Mario DONIA

Anna NAPOLETANO

Renata MANCINI

Felicetta MEZZANOTTE

Emilio BUCCINO

Angela NAPOLETANO

VENAFRO

INSIEME PER VENAFRO

Alfredo RICCI (candidato sindaco)

Anna BARILE

Annamaria BUONO

Stefano BUONO

Giovanna CAPASSO BARBATO

Antonella CERNERA

Massimo DE LUCA

Gian Marco DI CICCO

Aurelio ELCINO

Dario OTTAVIANO

Ivano PASCARELLA

Marina PERNA

Oscar SIMEONE

Fabrizio TOMBOLINI

Angelamaria TOMMASONE

Giovanni VACCONE

Marco VALVONA

VENAFRO NEL CUORE

Nicandro COTUGNO (candidato sindaco)

Carmine AMOROSO

Pasquale BARILE

Elena BIANCHI

Donata CAGGIANO

Alfonso CANTONE

Filomena CIPOLLA

Massimiliano DI VITO

Alessio DOLCIGNO

Antonio FALCIGLIA

Anna FERRERI

Gianna Enrica GALIFI

Ludovico GIULIANELLI

Adriano IANNACONE

Carmen MANCONE

Angelo PETRECCA

Giusi DI NARDO

MONTAQUILA

PER IL CAMBIAMENTO INSIEME SI PUò

Marciano RICCI (candidato sindaco)

Angelica ANNUNZIATA

Gabriele CERRONE

Federico CIOFFI

Feliciano D’EBOLI

Francesco DI MAURO

Nicandro FORTE

SIlvano RICCI

Chiara STAFFIERI

Pasqualino STAFFIERI

Silvano ZACCARELLA

AMARE IL PROPRIO COMUNE

Federico CIMORELLI (candidato sindaco)

Patrizia BRUNO

Massimo CERRONE

Gianni CICCONE

Matteo DI CRISTINZI

Michael DI CRISTOFANO

Ornella MARTINO

Michele PERNA

Lucio ROSSI

Antonio STAFFIERI

Attilio STAFFIERI