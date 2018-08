Fanelli assessora a Pontecorvo, esterna ma in un esecutivo azzurro

Ex sindaca di Riccia, attuale consigliera regionale del Pd in Molise. Da ieri anche assessora esterna, con delega ai finanziamenti europei a… Pontecorvo!

Micaela Fanelli ‘sconfina’ nel Lazio, nel Cassinate. Fa parte della giunta guidata dal sindaco Anselmo Rotondo e prende il posto di una omonima del primo cittadino, Moira Rotondo che ha lasciato l’incarico ma resta consigliera comunale con delega alla Cultura.

Una notizia che non resterà senza commenti nella patria di Fanelli. Perché lei è un tecnico nell’esecutivo che nasce dalla vittoria di una lista civica, ma sia il sindaco sia l’ex assessora sono di Forza Italia. Anzi, la Rotondo è stata candidata con gli azzurri alle regionali contro Zingaretti e contemporaneamente al Senato.

La successione a Moira Rotondo era aperta da un po’, da quando lei stessa aveva annunciato il passo indietro per ragioni professionali che la vedono impegnata fra Roma e Bruxelles.

«L’ingresso in giunta della dottoressa Fanelli – ha spiegato il sindaco Rotondo -, esperta in finanziamenti europei e con un lungo corso di amministrazione locale come sindaco e consigliere regionale del Pd in Molise, è da circoscrivere all’ambito tecnico. Un assessore dedicato esclusivamente ai progetti e finanziamenti europei. Un assessore che non percepirà un euro di indennità dall’amministrazione comunale di Pontecorvo. La dottoressa Fanelli rappresenta quel valore aggiunto che mancava al comune di Pontecorvo è che lascerà da qui alla fine della legislatura un segno tangibile per quello che è l’accesso ai finanziamenti europei».

Così Fanelli: «Per me un onore entrare a far parte, come tecnico, nella giunta comunale di Pontecorvo. Qui potrò mettere in pratica le tante competenze acquisite che, vorrei specificare, non sono legate a un territorio. Sono onorata e spero di non deludere: non sarò una solista, ma metterò in campo un ruolo di squadra, in primis con Moira, che ha voluto il mio ingresso in giunta per massimizzare le competenze in favore del Comune di Pontecorvo».

«Lascio in buone mani: Micaela persona di grande competenza e cultura è il tecnico giusto per dare lo slancio amministrativo al Comune di Pontecorvo», il saluto di Moira Rotondo.