Il caso Fanelli sul Corsera, reazioni dal Pd molisano

«Eletta lo scorso aprile al Consiglio regionale del Molise nella lista del Pd ora è anche assessore esterno ai Progetti e Finanziamenti europei in una giunta comunale di centrodestra nel Lazio, a Pontecorvo».

Il caso Fanelli sbarca sulla stampa nazionale. Così, infatti, sintetizza il Corriere della Sera. Più o meno allo stesso modo Il Messaggero, in entrambi i casi nelle edizioni online. Impossibile non notare, poi, che la sintesi del Corsera è la stessa che Primo Piano fece due settimane fa, al momento della nomina.

L’ultimo incarico «del curriculum tutto Pd di Micaela Fanelli, già sindaco di Riccia, ex segretaria Pd del Molise, ex consigliere provinciale, membro dell’ ufficio di presidenza dell’Anci, lo ha aggiunto le scorse settimane – scrive il Corriere – con l’ingresso nella Giunta del comune laziale guidata da Anselmo Rotondo».

Rinascita del Nazareno (il patto Renzi-Berlusconi) visto che il sindaco di Pontecorvo è di Forza Italia, maligna qualcuno. Così sottrae tempo al Molise, accusano altri. Restare amministratore locale le è utile perché in questo modo mantiene l’incarico di capodelegazione Anci a Bruxelles, ipotizza qualcun altro. Il Molise è piccolo e, si sa, la gente mormora.

Per Fanelli non c’è notizia, così commenta alla Tgr, e fa notare che nell’esecutivo di Pontecorvo ci sono anche esponenti Pd.

«Non penso che il nuovo incarico possa comprimere il mio impegno di consigliere regionale del Molise», dice invece all’Ansa, e sottolinea di svolgere il compito di assessore «gratis e ciò mi gratifica ancora di più perché non tutto si fa per soldi o per potere, e ogni nuova esperienza professionale è utile per accrescere le proprie competenze e, soprattutto, per fare del bene alla propria terra e alla propria nazione».

«Non posso fingere, per me è complicato capire», è il commento del sindaco di Campobasso Antonio Battista (anche lui Pd). «Voglio ascoltare la consigliera – aggiunge il primo cittadino del capoluogo – per capire qual è la filosofia e la ragione della sua scelta e accettazione».

ppm