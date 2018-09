Di Baggio ‘frena’ Iorio in giunta: «Siamo noi a vantare un credito»

Iorio chiede un assessorato ma per chi in giunta già c’è l’ex governatore farebbe bene a mettersi in fila. Sì, perché secondo Roberto Di Baggio Forza Italia vanta ancora un credito nei confronti della maggioranza in Regione e, semmai, un posto in più dovrebbe essere riservato al partito azzurro.

L’esponente dell’Esecutivo regionale ieri mattina è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della CorrIsernia 2018 e a margine dell’incontro, sollecitato dai giornalisti, ha commentato quanto dichiarato poche ore prima dall’ex governatore.

Iorio, riabilitato al ruolo di consigliere regionale dopo la sentenza di assoluzione sul caso Zuccherificio, ha invitato immediatamente il presidente Toma a conferirgli una delega assessorile e, inevitabilmente, questo sta animando il dibattito politico.

«Un ritorno della persona ma non della lista – ha commentato Di Baggio -. La lista ha partecipato a tutti i tavoli che si sono tenuti da quando siamo stati eletti a oggi, quindi non vedo cosa possa cambiare, visto che prima c’era una persona, ora ce n’è un’altra. Non penso che sulle persone si decida l’assessorato, ma si dà anche in virtù del risultato delle liste».

Quindi per Di Baggio il rientro dell’ex governatore non scompaginerà gli equilibri della maggioranza. Ma l’assessorato non gli spetta. L’esponente di Forza Italia lo lascia intendere bene, sottolineando come tale riconoscimento debba affondare le basi nel risultato elettorale.

«Sarà sempre il presidente a decider, non è una questione di Iorio o di altri – ha proseguito l’assessore all’Istruzione -. È strano che l’ex governatore faccia queste richieste in conferenza stampa. Si sono già fatte quattro mesi fa ed è avvenuto negli opportuni tavoli. Per quanto riguarda Forza Italia, a livello generale, personalmente credo che abbiamo ancora un credito nella ripartizione che c’è stata. Ognuno può valutare. Sono sistemi e modi che hanno deciso i vertici dei partiti nei vari incontri. Da ciò sono scaturite la giunta e tutte le altre decisioni. In base alle informazioni che ho io, Forza Italia ha ancora un credito dal tavolo e sarà nelle sedi opportune che chi è deputato a chiederlo lo farà».

L’eventualità che Iorio si collochi nella minoranza del centrodestra non è un argomento da trattare per Di Baggio: «Io sto pensando solo alle cose da fare per il bene della Regione – ha concluso -. Oggi penso che la gente abbia bisogno di altro e non di posti in giunta o di richieste varie da parte di esponenti politici. Dobbiamo dare risposte al territorio e in questo momento sia io, sia il presidente, ma tutta la giunta stiamo lavorando per le persone e non per le poltrone».

Nel merito si è espressa anche l’assessora allo Sport Antonella Matticoli.

Con toni più da mediatrice, l’esponente della Giunta comunale ha auspicato un dialogo tra Toma e Iorio, per perpetuare anche la sinergia che si sta creando tra Regione e Comune, soprattutto sulla vicenda della piscina.

VC