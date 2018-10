Date e candidati, trattative a pieno ritmo: lunedì la road map per il congresso Pd

A metà dicembre, sabato 15 o domenica 16. Oppure, a quel punto, a fine gennaio.

Sarà l’assemblea di lunedì prossimo a Isernia a fissare la data delle primarie del Pd Molise. E in molti pressano perché non si vada oltre la settimana prima di Natale.

Intanto, tengono banco i nomi dei papabili alla guida del partito, le novità delle ultime ore e le trattative fino a ieri ritenute impossibili o improbabili. E invece l’indiscrezione di un riavvicinamento fra l’area che fa capo al presidente del gruppo in Regione Facciolla e l’ex senatore Ruta trova conferme negli ambienti dem. Il ragionamento è in corso. Secondo qualcuno, talmente a buon punto che l’intesa è stata ipotizzata sulla candidatura del primo alla segreteria e quella del secondo alla carica di sindaco di Campobasso. Il disgelo sarebbe avvenuto nelle scorse settimane e in programma ci sarebbero altri incontri: non un vis à vis fra Facciolla e Ruta, ma riunioni al vertice con altri big.

Restano in campo le altre ipotesi. Carlo Veneziale, vicino a Ruta e candidato presidente che alle regionali ha fatto sintesi fra Pd e Ulivo 2.0, continua a pensarci. Irrealistico un duello fratricida fra lui e l’ex collega di giunta: o lui o Facciolla. Ma i due non si sarebbero ancora parlati per confrontarsi. Accadrà presto. Più sicuro, invece, che sia la ex deputata Laura Venittelli a contrapporsi al tentativo di scalata da parte dell’ex sindaco di San Martino. La rivalità, anche per motivi geografici, fra i due è arcinota. Le posizioni politiche sono diverse e finora inconciliabili.

Che sia lei a catalizzare il resto del partito, quell’area che dopo la disfatta del 22 aprile sperava in una ripartenza che vedesse i big in panchina o solo in Consiglio regionale?

Di sicuro c’è che le diverse anime stanno ragionando sul da farsi. Il gruppo che su Campobasso fa perno sull’ex segretario dei Ds D’Alete e il componente dell’assemblea nazionale Nicola Messere pare abbia in programma un summit in questi giorni, prima di lunedì. Non è detto che da lì non venga fuori una terza proposta.