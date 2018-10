Talucci a capo del Corecom, Trentalance alla Pari opportunità: ecco le nomine

Commercialista, assessore Udc al Bilancio della giunta provinciale di Campobasso dopo le elezioni del 2011 vinte da Rosario De Matteis: è Fabio Talucci il nuovo presidente del Corecom.

Nella ripartizione interna al centrodestra la casella è ‘passata di mano’ da FdI al capo dell’Assise Salvatore Micone: anche lui Udc e che come Talucci faceva parte della prima giunta De Matteis in via Roma. Del Comitato che si occupa della comunicazione fanno parte anche due avvocati: Nicola Lavanga (nome proposto dal governatore Toma) e Angela Catalano, voluta dal Pd.

La reazione della Lega non si fa attendere: le consigliere Romagnuolo e Calenda hanno scritto a Micone e Toma esprimendo «tutto il loro disappunto». Entrambe sono rimaste a secco, «considerate come se non esistessero in seno al Consiglio regionale» e ai due presidenti chiedono di ravvedersi nelle prossime tornate.

Entro il 15 ottobre l’Aula deve eleggere i due componenti del Cda di Molise Acque (e il collegio dei revisori di Arsarp), nomine di prima fascia. Iorio ha opzionato l’indicazione per una donna. In pole position c’è Angela Crolla. Si era fatto anche il nome di Eleonora Scuncio, che però essendo stata consigliera regionale (proprio in sostituzione di Iorio) è ‘inconferibile’. Al Cda dell’ex Erim puntano i 5 Stelle e pure il Pd (che ha in mente un ex amministratore di Isernia).

Tra le 14 donne della Commissione Pari opportunità spicca Aida Trentalance, promotrice del Comitato Pro Cardarelli e del Forum per la sanità pubblica: in molti pensano a volerla sono stati i 5 Stelle.Che hanno designato nel Comitato per lo Sport la campionessa paralimpica Lorena Ziccardi.

Sul nuovo Corecom esprime dissenso Assostampa. «La politica non riesce a superare le vecchie logiche perpetrando metodi ripugnanti, dannosi e non in linea con i tempi. Abbiamo condotto l’ennesima battaglia – sottolinea il presidente Giuseppe Di Pietro – per far comprendere l’opportunità di avere, tra i commissari Corecom, tecnici del settore (docenti universitari, giornalisti, operatori della comunicazione), anche per dare un forte segnale, sebbene indiretto, all’editoria locale in crisi profonda. Invece, i partiti hanno preferito applicare altri criteri, ad eccezione del Movimento 5 stelle, che ha accolto la nostra proposta. È questo il Molise perdente dal quale, anche cambiando l’ordine dei “fattori”, non riusciamo ad affrancarci». Il nome dei 5s per il Corecom era quello dell’ex giornalista Rai Giovanni Mancinone. Ma Micone ha deciso di assegnare la casella al Pd.

r.i.

GLI INCARICHI DECRETATI DAL PRESIDENTE MICONE

CORECOM

Fabio Talucci (presidente), Nicola Lavanga e Angela Catalano (componenti)

COMMISSIONE REGIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

Elena Bertoni, Carmelina Del Busso, Teresa D’Agostino, Benedetta De Lisi, Maria Grazia La Selva, Sabrina Lombardozzi, Claudia Mistichelli, Anna Rita Pilla, Carla Pasquarelli, Antonella Pirolli, Francesca Primiano, Rosa Simeone, Mariagrazia Tortola, Aida Trentalance

COMMISSIONE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI E INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE (PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

Sergio Di Cicco Sergio (esperto in materia di edilizia ed urbanistica), Angelo Felice e Alfredo Giulio Cocchiarella Alfredo (esperti in agricoltura e foreste proposti dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative)

COMMISSIONE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI E INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE (PROVINCIA DI ISERNIA)

Roberto Rosni (esperto in materia di edilizia ed urbanistica), Giovanni Colella e Serafino Bulmetti (esperti in agricoltura e foreste proposti dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative)

COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Alessandra Carlomagno (esperto del settore), Paola Matteo e Angelo Primiani (consiglieri regionali, uno di maggioranza e l’altro di minoranza)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO TERMOLI

Vincenzo Giammarino (presidente), Giovanni Graziano e Fernando Robecchi

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO DI CAMPOBASSO

Alessandro Milella (presidente), Giovanni Di Vita e Nicola Iacovelli

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO DI ISERNIA

Giuseppe Santagata (presidente), Emiliano Di Mangano e Luigi Frate

CONSIGLIO DIRETTIVO PARCO STORICO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO

Ferdinando Caravante, Filomeno Riccitiello e Nicola Vettese (esperti in materia agricolo-ambientale)

PARCO STORICO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO

Clemente Pascarella revisore dei conti

COMITATO REGIONALE INPS PER IL MOLISE

Valentina D’Angelo rappresentante della Regione

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AZIENDA SPECIALE SVILUPPO ECONOMICO DELLA REGIONE MOLISE (SERM) DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Luca Pacifico e Mauro Cappellari Mauro (rispettivamente, membro effettivo e supplente)

COMITATO TECNICO REGIONALE DELLO SPORT

Bruno Petti, Giovanni Grande e Lorena Ziccardi (esperti)

CONSULTA PER I PROBLEMI DEGLI ANZIANI

Patrizia Pano, Carmine Scacciavillani e Angelo Vecchiarelli (esperti)

COMITATO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Nicola Romagnuolo, Aida Romagnuolo Aida e Fabio De Chirico (consiglieri regionali)

COMITATO REGIONALE DI INDIRIZZO ARPAM

Antonio Tedeschi e Valerio Fontana (consiglieri regionali)

COMITATO MISTO PARITETICO

Filomena Calenda, Quintino Pallante, Michele Iorio, Massimiliano Scarabeo, Andrea Greco, Micaela Fanelli, Vittorino Facciolla (rappresentanti effettivi della Regione); Aida Romagnuolo, Armandino D’Egidio, Nicola Romagnuolo, Gianluca Cefaratti, Patrizia Manzoa, Fabio De Chirico, Valerio Fontana (supplenti)