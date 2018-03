Regionali, Di Giacomo ribadisce: «Non sono disponibile ad accettare la candidatura». Centrodestra nel caos

Il presidente del Tribunale di Isernia, che non aveva mai sciolto le riserva circa la sua candidatura alla presidenza della Regione Molise a capo della coalizione di centrodestra, qualche minuto fa ha ufficialmente fugato ogni dubbio su tale eventualità.

«Considerato che diversi organi di informazione continuano a riportare appelli rivolti alla mia persona per una ipotetica candidatura alla presidenza della Rregione – ha scritto in una nota -, nel ringraziare ribadisco la mia indisponibilità già precedentemente comunicata».

Tutto da rifare, dunque, anche nel centrodestra.