Il centrosinistra si ricompatta su Carlo Veneziale

Il centrosinistra ha trovato l’intesa. Passo indietro di Frattura e Ruta in favore di Carlo Veneziale. L’assessore regionale uscente guiderà la coalizione alle elezioni regionali in programma il prossimo 22 aprile.

Il centrosinistra, che ormai sembrava scontato corresse spaccato, riapre così la partita.

L’avversario da battere (per centrodestra e centrosinistra) è il Movimento 5 Stelle, che dopo il risultato del 4 marzo sembra essere favorito anche per la vittoria delle regionali.

Tutti i particolari sull’edizione di Primo Piano Molise in edicola domani.