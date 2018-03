Riduzione delle emissioni ed efficientamento, Palazzo Vitale ha tirato le somme

Riduzione delle emissioni di CO2 ed efficientamento energetico. Sono i temi dell’incontro finale del progetto europeo ZeroCO2, del quale la regione Molise è partner, finanziato nell’ambito del programma ‘Interreg Europe’.

Il briefing finale ieri mattina a Campobasso al secondo piano di Palazzo Vitale.

«L’obiettivo del progetto – ha spiegato la dirigente regionale Sandra Scarlatelli – è promuovere la cultura e le tecniche costruttive in tema di efficienza energetica degli edifici. Il tema è sfidante e molto interessante e viene promosso a livello internazionale, nazionale e regionale e il Molise ha voluto dare il proprio significativo apporto conoscitivo alla tematica attraverso l’attuazione di tale progetto».

Slovenia, Italia, Francia, Lituania, Grecia i partner con cui è stato possibile avviare lo scambio di buone pratiche oltre all’interazione tra amministratori e stakeholder locali per migliorare l’efficientamento energetico degli uffici pubblici riducendo così le emissioni di anidride carbonica nelle città. Presto la Regione con un apposito bando destinerà risorse del Por Fesr 2014-2020 all’efficientamento energetico di strutture ed edifici di proprietà dei privati e alle misure dedicate all’energia rinnovabile da adottare sul territorio regionale.

«Gli effetti pratici – ha aggiunto Scarlatelli – sono innanzitutto stimolare la cultura dell’efficienza energetica nel settore dell’edilizia, aspetto fondamentale per cittadini ed enti e per gli interlocutori istituzionale che manifestano interesse nei confronti di tematiche ambientali ed energetiche. Poi – ha concluso – c’è la partita finanziaria che si collega a tale progetto. In particolare il Por Fesr 2014-2020 che promuove, individua e assicura con avviso pubblico interveneti di efficientamento in campo dell’edilizia privata».