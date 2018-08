Piano B per il Liscione e arteria a quattro corsie. Assindustria: bene Niro

Un’alternativa al Liscione anche per alleggerire il traffico sui viadotti: sono stati riaperti e quindi ritenuti sicuri, ma in caso di future emergenze o quando saranno effettuati i lavori di manutenzione che già l’Anas ha programmato, serve un piano B efficace.

Nella settimana in cui i ponti sulla Bifernina sono rimasti chiusi, la vecchia 87 da Casacalenda a Larino ha mostrato tutte le sue criticità. E allora è l’assessore regionale Vincenzo Niro a ufficializzare la scelta di investire sul piano B: una strada che da costeggi l’invaso artificiale, una circumlacuale che consenta di raggiungere comunque la costa in sicurezza e in tempi adeguati. Già in questi giorni con l’Anas si è intervenuti sulla vecchia Bifernina. Con la società, ha confermato Niro, si sta ragionando su un passo ulteriore: la realizzazione di una strada a quattro corsie, non un’autostrada, lui è contrario al sistema a pedaggio. Un’arteria moderna e veloce che comunque colleghi San Vittore a Termoli. Insieme all’elettrificazione della rete ferroviaria fino a Roma, erano proprio queste le priorità annunciate da Niro appena insediatosi al vertice dell’assessorato alle Infrastrutture e che ora, dopo il sisma e le verifiche sulle arterie strategiche anche in seguito al crollo del ponte di Genova, tornano di strettissima attualità.

Apprezza l’idea di un bypass del Liscione la consigliera di ‘Iorio per il Molise’ Eleonora Scuncio. Ricorda però che l’amministrazione Iorio aveva appaltato la velocizzazione della statale 87 e il progetto in parte è stato realizzato. Si tratterebbe solo di progettare e assegnare i lavori da Casacalenda a Larino. Sull’autostrada, in linea con l’ex presidente, Scuncio non risparmia stoccate: «Capisco la vicinanza politica al governo Frattura bocciato dai molisani dal cui affondo alcuni di voi si sono salvati tornando sui propri passi, ma perché costringere i molisani a pagare 345 milioni per il risarcimento danno alle aziende che hanno vinto l’appalto per la costruzione dell’autostrada».

Confindustria Molise promuove, invece, su tutta la linea l’azione di Niro. «Condivido – dice il presidente Massimo Giaccari – la necessità di avere un quadro programmatico degli interventi da realizzare sia sulle nostre strade sia sulla rete ferroviaria locale, portando avanti le iniziative progettuali poste in essere e mettendo in sicurezza la viabilità ordinaria alternativa al viadotto del Liscione. La chiusura temporanea del viadotto, infatti, ha reso ancora una volta evidente la necessità di individuare strade alternative a quest’arteria fondamentale per il collegamento con la zona di Termoli. Le strade sulle quali nelle scorse settimane è stato deviato il traffico necessitano di un’adeguata manutenzione e soprattutto del rifacimento del manto stradale per consentire di percorrerle in sicurezza in ogni momento, al di là delle situazioni emergenziali».

Regione, Anas e Provincia si impegnino da subito, prosegue, «onde evitare tragedie e incidenti stradali assolutamente imperdonabili».

Insieme alla ferrovia elettrificata, per Confindustria la viabilità resta una priorità. Anche perché dopo la firma dei Patti per il Sud «le promesse e le buone intenzioni hanno finora prodotto nulla o quasi in quest’ambito. Resta quindi il bisogno di lavorare celermente per mettere in sicurezza la viabilità ordinaria». L’auspicio finale è quello di una «programmazione strategica di medio-lungo periodo da parte del governo regionale, che individui priorità, risorse e obiettivi vitali per il Molise».

Infine, super lavoro dal 22 agosto in poi proprio nell’assessorato di viale Elena: il ministero delle Infrastrutture ha chiesto a tutti gli enti pubblici i dati sulle strade e gli edifici pubblici di proprietà. La struttura guidata da Niro in raccordo con il presidente Toma è riuscita a inviare ieri tutto entro il termine. ppm