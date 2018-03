Migliorare l’offerta dei servizi, la Cattolica punta sulla formazione

La Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II di Campobasso, struttura ospedaliera di alta specializzazione e ricerca, prosegue nel suo percorso di crescita e miglioramento continuo dei servizi offerti a tutta l’utenza. Passo importante in questo processo è la continua formazione di tutto il personale sanitario e amministrativo.

La formazione in tale contesto è la leva principale per mantenere il livello di eccellenza non solo sul piano clinico-assistenziale, ma anche sugli aspetti organizzativi, gestionali e relazionali con gli utenti. In questa ottica proprio in questi giorni è stato avviato il progetto formativo “Sviluppo delle competenze per il miglioramento della sicurezza del paziente e della comunicazione sanitaria”, realizzato in collaborazione con Nomos s.r.l. società di consulenza e formazione di Roma. La qualità e complessità del progetto, che vedrà coinvolte 165 persone con 368 ore di formazione erogate, ha permesso di ottenere un finanziamento da parte del Fondo interprofessionale FON.TER ai cui la Fondazione contribuisce dal 2016. Il percorso formativo è iniziato a gennaio 2018 e proseguirà per fino a marzo, con numerosi incontri.

Lo scopo è di mantenere i livelli di eccellenza delle competenze mediche ed infermieristiche avendo individuato specifici fabbisogni formativi: migliorare la sicurezza dei pazienti; sviluppo delle competenze relazionali e della umanizzazione delle cause; aggiornamenti sulle metodiche mediche ed infermieristiche; acquisizione delle logiche dell’organizzazione per Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA); la Comunicazione Sanitaria e l’utilizzo dei social media per la promozione della salute.

L’approccio a tali tematiche è prevalente pratico, attraverso simulazioni, anche audiovisive, che tengono conto dell’impatto sul contesto organizzativo ed operativo dell’Ospedale.

Tra i temi trattati vengono approfondite anche le tematiche della Comunicazione Sanitaria. Il bisogno di una migliore comprensione dei temi bio-sanitari è di grande rilevanza nella nostra società, in cui sempre più spesso è il pubblico a voler gestire la propria salute, anche sulla spinta della grande quantità di informazioni diffuse dai mass media. La comunicazione sulla salute è un processo estremamente articolato che può essere definito come “il complesso delle strategie per costruire e diffondere messaggi su temi sanitari per i singoli e per le collettività”. I campi di applicazione di tale disciplina spaziano quindi dal rapporto diretto fra operatore e paziente all’educazione ed alla organizzazione sanitaria, alla pubblicità ed al marketing su prodotti o servizi di aziende pubbliche o private fino alla comunicazione di massa. Per tutti questi motivi la comunicazione sanitaria necessita della partecipazione di tutte le figure presenti nelle attività routinarie delle aziende della salute, per far crescere gli scambi di informazione e comunicazione.

Questo intervento formativo, mira a dare seguito a quello che risulta essere un elemento cardine della mission della Fondazione: la centralità della persona umana, inteso come prendersi cura del malato, nel rispetto integrale della sua dignità, dei suoi bisogni, della sua sofferenza e della sua speranza.