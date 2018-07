Sanità, il Molise resta tra i cattivi. Tor Vergata: è nell’area critica

Passano gli anni ma la situazione non cambia. Nella percezione dei 100 stakeholder selezionati dal consorzio di ricerca sulla sanità Crea dell’Università di Tor Vergata, le Regioni ‘migliori’ restano tali e pure quelle da bocciare sono sempre le stesse.

Due studi, delle Fondazioni Crea e Gimbe, fanno il punto sull’andamento dei servizi sanitari in Italia. Ed entrambi evidenziano le differenze tra Nord e Sud.

Nel rapporto ‘Una misura di performance dei servizi sanitari regionali’ del Centro Studi Crea Sanità dell’Università di Roma Tor Vergata, si rileva che le Province autonome di Trento e Bolzano, seguite da Toscana, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto hanno un servizio sanitario regionale che funziona di più rispetto alle prestazioni di Sicilia, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sardegna. Promosse le prime, bocciate le seconde.

Nel rapporto hanno una posizione intermedia Valle d’Aosta, Marche, Liguria, Umbria, Piemonte, Lazio e Abruzzo.

Crea in pratica testa il livello di soddisfazione: di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni degli utenti, delle professioni sanitarie, delle società scientifiche e dell’industria medicale, di componenti del management sanitario. Rispetto all’indice generale, per gli utenti la Lombardia recupera due posizioni diventando seconda, la Toscana rimane al terzo posto e il Lazio migliora di ben sette posizioni, passando dal 13° posto al quarto; all’estremo opposto, il Molise che perde tre posizioni occupando il terz’ultimo posto e la Puglia che diventa sest’ultima recuperandone una, ma restando comunque nell’area “critica”. I professionisti sanitari sembrano essere invece complessivamente più soddisfatti della performance complessiva: il punteggio varia fra il 65% della Provincia autonoma di Trento e il 16% della Campania. Il Molise, in questo caso, recupera in maniera significativa rispetto all’indice generale ed è al 9° posto.

Un monitoraggio sulle liste di attesa è stato fornito, inoltre, dalla Fondazione Gimbe.

Sono cinque le amministrazioni regionali che rendono pubblici i loro dati: Basilicata, Emilia Romagna e Lazio seguite da Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano.

Maglia nera, in questo caso, per Campania, Molise e Toscana che, afferma lo studio, non rendono disponibile alcun report.