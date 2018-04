Open day all’Unimol: porte aperte a docenti, genitori e aspiranti matricole

L’UniMol a porte aperte. È previsto per domani l’Open day, nell’aula magna di Ateneo a Campobasso ed in contemporanea nelle sedi di Termoli e Pesche-Isernia, dedicato agli studenti e ai docenti degli Istituti di istruzione superiore del Molise e delle province e regioni limitrofe. Ma anche e soprattutto alla famiglie.

Incontri con docenti, studenti seniores e personale amministrativo, visite guidate alle strutture universitarie: segreterie didattiche, aule didattiche, studio, informatiche e multimediali, biblioteca di Ateneo, palazzetto dello sport di Ateneo, il PalaUnimol, che ospiterà i prossimi Campionati nazionali universitari.

Ma anche occasione per prendere confidenza con l’ideale di vita universitaria che inizia a prende forma, momento di crescita personale e di incontri importanti.

Non mancheranno poi nel corso della giornata spunti e opportunità per sottolineare l’attenzione che UniMol rivolge ai propri studenti: primo fra tutti il Servizio trasporti gratis con navette e linee dedicate per alcuni collegamenti regionali ed extraregionali oltreché l’abbonamento gratuito sui trasporti pubblici del territorio molisano, in modo che ogni giorno, è possibile raggiungere la sede del corso di laurea viaggiando comodamente e gratuitamente.

Cosi come sarà posto l’accento sui servizi legati agli aspetti di residenzialità con le visite guidate agli alloggi universitari ed al collegio medico.

(E in occasione dell’UniMol day è fruibile proprio il servizio navette messo a disposizione dall’Ateneo per garantire i servizi di mobilità agli Istituti scolastici ed alle scuole che ne facessero richiesta, compatibilmente con le esigenze logistiche).

Una giornata che intende tracciare l’avvio di percorso che UniMol ha da sempre messo in campo per vivere il Campus e per accompagnare diplomandi, aspiranti matricole, giovani, studenti, e, soprattutto le famiglie nella delicata fase di decisioni e di scelte future.

Un’occasione per tutti, in particolare per le famiglie, non solo di confrontarsi con i docenti, personale e studenti dell’Università del Molise, ma anche di dialogare, informarsi, fare domande, capire ed avere le idee più chiare per una scelta consapevole e una immagine concreta di cosa è UniMol. L’idea di un campus sempre più vivibile, fruibile, d’insieme ed aperto.

Ma c’è altro. Saranno illustrati i servizi offerti, i corsi di laurea, le novità, presentate le opportunità di vita universitaria con il supporto delle rappresentanze e delle associazioni studentesche, le caratteristiche degli alloggi, delle residenze e del collegio medico, le condizioni per usufruirne, la loro collocazione, le attività culturali e ricreative, il Centro universitario sportivo (Cus), con tutte le modalità e possibilità di praticare numerose discipline sportive all’interno del PalaUnimol, delle Palestre universitarie ed in altre strutture convenzionate.

A disposizione uno staff dedicato per individuare le soluzioni più idonee e rispondere alle richieste di informazione sul Progetto UniMol e Regione Molise “Trasporti gratis per studenti- abbonamento gratuito e navette bus dedicate per specifiche tratte”.

Ed ancora: l’accoglienza, le attività e il supporto offerto agli studenti con il Centro Servizi per studenti disabili e con Dsa, con il servizio integrato di accoglienza, assistenza, tutorato e supporto con l’obiettivo di garantire la piena partecipazione alla vita universitaria in tutti i suoi aspetti: orientamento, prove di ammissione, frequenza alle lezioni, studio, esami.

In definitiva un percorso dipanato per un’espressione dell’idea di comunità, di vita universitaria ricca di opportunità, di conoscenza, di condivisione e di esperienze. Di crescita personale.

Si parte dalle 9.30 con​ Open mind, Open day, UniMol day…! più open day di così!!!

Per prenotazioni all’UniMol day: orientamento@unimol.it o numero verde 800588815.

