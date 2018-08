Boom di iscritti alla facoltà di Ingegneria, Giurisprudenza li perde

Negli ultimi sette anni c’è stato un boom di iscrizioni alla facoltà d’Ingegneria, presente anche all’Unimol. Lo rende noto l’Anvur, l’Istituto nazionale per la valutazione della ricerca scientifica e dell’università italiana.

Tra gli anni accademici 2010-2011 e 2017-2018, l’università ha visto aumentare gli iscritti a 2.800, un incremento dell’1% scarso. Ma sette anni fa gli studenti che sceglievano Ingegneria erano il 12,6%, mentre oggi la quota è arrivata al 14,5%, quasi 7.000 in più che porta la facoltà a sfiorare quella di Economia con il 14,7% di iscritti.

In questi anni, i corsi giuridici hanno subito un caso, poiché nell’anno accademico 2010-2011 erano l’11,1% del totale, oggi rappresentano il 7,2%, quindi 53mila studenti in meno. Ora la facoltà di Giurisprudenza scende al quinto posto della classifica, superata dalle facoltà del gruppo politico-sociale e da quello linguistico. «L’incremento degli iscritti alle facoltà del gruppo ingegneristico ha fatto scattare il primato tra gli iscritti di tutti gli anni. Dai 208mila, negli anni in questione, si passa a 232mila, sfiorando il 14% del totale. Nello stesso periodo, i 241mila iscritti del gruppo economico-statistico scendono al 224mila, mantenendo il 13,5% del milione e 666mila iscritti negli atenei della Penisola», scrive Repubblica.

L’incremento di futuri ingegneri porta speranza alle tante imprese italiane che sono spesso in cerca di giovani con competenze tecnico-scientifiche. Infatti, la banca dati Excelsior di Unioncamere certifica la difficoltà nel reperire ingegneri: «Secondo un report del novembre 2017, tra le figure professionali da reperire ci sono proprio ingegneri elettronici e dell’informazione, con un tasso di insuccesso da parte delle imprese del 59%. Stessa difficoltà (50%) nel reperire giovani ingegneri del ramo industriale».

Quindi lo scorso anno solo un caso su due è riuscito a soddisfare la richiesta di reperire un ingegnere. La causa, affermano gli addetti al personale, risiede nello scarso numero di candidati e solo in un secondo momento all’inadeguatezza della preparazione e della scarsa esperienza. «Forse con l’incremento degli iscritti ad ingegneria gli atenei riusciranno a soddisfare il fabbisogno annuale delle imprese italiane, che nel 2017 si aggirava attorno alle 18/20mila unità».