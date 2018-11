Scuola digitale, Molise alla ribalta nazionale con la tre giorni di “Futura”

Campobasso è pronta per essere invasa da “Futura”, la tre giorni di eventi, formazione e dibattiti sulla “Scuola digitale” in programma da domani fino al 24 novembre.

La maratona nazionale sul digitale, che ha già attraversato la penisola da Nord a Sud, rientra nell’ambito delle iniziative del Miur per raccontare, tappa dopo tappa, le esperienze nell’ambito della scuola digitale e gli sviluppi del Pnsd (Piano nazionale scuola digitale).

L’apertura della manifestazione, inoltre, coincide con la Giornata nazionale dell’edilizia, tema al quale verrà dedicato ampio spazio in termini di sicurezza e innovazione.

Ribattezzato “Molibyte 4.0”, l’iniziativa riguarderà dunque l’intera regione ma avrà luogo integralmente nel capoluogo in più sedi: auditorium ex Gil, teatro Savoia, Convitto nazionale Mario Pagano, piazza Vittorio Emanuele II e piazza Pepe.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Iis “Pertini-Montini-Cuoco”, scuola polo della progettazione e il coordinamento tecnico-operativo e con l’Itst “G. Marconi” in qualità di scuola polo per la formazione, con 36 incontri per i docenti e 14 per gli studenti.

La presentazione della maratona digitale ha avuto luogo ieri mattina presso l’aula magna dell’istituto Pertini. A presentare l’iniziativa il dirigente scolastico Umberto Di Lallo insieme al professore Mario Ferocino, responsabile del progetto e la vice preside del Marconi, Annalisa Gaddi, responsabile della formazione, in presenza dell’assessore ai Trasporti Roberto Di Baggio e della direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini.

«È un evento sull’innovazione organizzato in maniera innovativa – le parole della direttrice dell’Usr – che si caratterizza per la sua complessità e che rappresenta inoltre un banco di prova per la scuola molisana, in cui si vedranno i risultati delle tante risorse investite sul Piano nazionale scuola digitale. Ma anche un appuntamento simbolico in cui riusciremo a dimostrare, ancora una volta, che la scuola può e deve essere un centro di propulsione culturale che si apre e dà valore al territorio e che sicuramente attirerà l’attenzione nazionale sulla nostra regione».

Parte integrante di “Molibyte 4.0” sarà il Civic Hack Molise, una vera e propria maratona progettuale riservata a studentesse e studenti provenienti dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo della regione Molise e l’“Hacking for School Safety” un laboratorio di co-progettazione dedicato agli spazi scolastici del futuro e in particolare alle migliori soluzioni per garantire la sicurezza nelle scuole. Ambedue saranno vere e proprie maratone dove gli studenti, con l’aiuto di mentor ed esperti, si confronteranno sui temi della sostenibilità ambientale e della sicurezza e sui nuovi bisogni educativi, al fine di creare modelli, soluzioni e prototipi di “scuola del futuro”, a partire da un lavoro attento e puntuale che saranno chiamati a condurre sulla qualità, funzionalità e sicurezza degli spazi. Le giornate di lavoro saranno animate anche dal contributo di esperti del settore. I risultati di “Hacking for School Safety” rappresenteranno un capitale prezioso di idee, proposte e suggestioni in occasione della “Giornata nazionale per la Sicurezza nelle scuole 2018”.

Come spiegato dall’assessore Di Baggio «la Regione ha messo a disposizione navette» per consentire agli studenti di raggiungere con facilità il capoluogo.

Queste le sedi specifiche in cui si svilupperà la tre giorni di eventi:

– Agorà: area per conferenze, incontri istituzionali, testimonianze e premiazioni presso il teatro Savoia e Piazza prefettura e presso l’aula magna del Convitto Mario Pagano.

– Future zone: area espositiva dedicata alle innovazioni, esperienze e buone pratiche delle scuole a livello locale presso la “Dome A” in piazza vittorio Emanuele;

– Digital circus: area dedicata ai Fab Lab, realtà virtuale e immersiva, droni, dimostrazioni di robotica, simulatori ed altre innovazioni a cura delle scuole presso la “Dome B” in piazza Pepe;

– Teachers matter: area dedicata alla formazione di docenti e dirigenti scolastici sui temi dell’innovazione didattica e digitale, workshop formativi presso il Convitto Mario Pagano;

– Students matter: area dedicata alla formazione degli studenti sulle tematiche dell’educazione e orientamento nell’era digitale presso la “Dome C” in piazza Vittorio Emanuele e presso il caffè letterario Village in via Veneto;

– Civic arena: arena per lo svolgimento dell’Hackathon civico “CivicHack Molise” presso la palestra dell’Iis Pilla;

– Stakeholders club: area dedicata agli stakeholders dove mettere in evidenza le collaborazioni positive delle scuole del territorio con il mondo esterno, l’0impresa e la società civile presso il Convitto Mario Pagano;

– Ri-creazione: area dedicata alle tradizioni locali, all’ambiente e al territorio, luci suoni e spettacoli dal vivo delle scuole presso la “Dome C” in piazza Vittorio Emanuele;

– Womest: area al femminile dedicata ai lavori delle studentesse sulle stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) presso la sala rossa del Convitto Mario Pagano:

– Hacking school for safety: arena per lo svolgimento dell’Hackhaton nazionale presso la palestra del liceo Galanti in via Trieste.

Molibyte 4.0 #FuturaCampobasso sarà dunque un’occasione unica per raccontare la Scuola digitale e le sue buone pratiche in chiave innovativa, rappresentando al contempo i simboli che caratterizzano e rafforzano l’identità del territorio.

Per partecipare alle attività formative è necessario registrarsi o accreditarsi presso l’ex Gil dove, a partire dalle 8.30 fino alle ore 18 dei giorni 22 e 23 novembre e dalle 8.30 fino alle 12.30 del 24 novembre, sarà attivo il punto di accoglienza e accrediti. La formazione dei docenti è prenotabile invece dai siti degli istituti Pertini e Marconi, dalla piattaforma Sofia nonché dal sito Scuola digitale futura.

Tutte le istituzioni scolastiche sono invitate a partecipare con una propria delegazione di studentesse e studenti, festeggiando con #FuturaCampobasso la Scuola Digitale nella propria città.