ScriviAmo lo sport, partita la quarta edizione

Il 2018 porterà con sé la quarta edizione dell’iniziativa ‘ScriviAmo lo sport’, concorso nato per ricordare la figura di Carlo Graziani che, col passare degli anni, ha acquisito prestigio e trovato il riscontro in nomi illustri dell’universo giornalistico con premi di tutto rilievo tra cui la possibilità di visitare il centro tecnico federale di Coverciano ed incontrare la Nazionale italiana senza dimenticare gli ski pass stagionali per il comprensorio sciistico dell’Aremogna.

Negli scorsi anni, i premiati hanno visitato gli studi milanesi di Sky Sport, partecipando acnhe ad una telecronaca allo stadio ‘Olimpico’ di Roma. Dal 2016, poi, si è inserita anche la visita alla Gazzetta dello Sport.

Per il 2018 l’associazione ‘Spazio Pieno’ curatrice della prova si è avvalsa della collaborazione del circolo fotoricreativo ‘Foto Magico’ lanciando un concorso, giornalistico e fotografico sul tema ‘l’attimo vincente’.

Alla base del concorso – per gli organizzatori – l’idea, da sviluppare con un articolo o una foto, per cui lo sport con caparbietà e coraggio consente di superare quelle barriere personali che appaiono invalicabili.

A patrocinare l’evento la Regione Abruzzo, l’ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e la Federazione internazionale di nuoto paralimpico.

Proprio in virtù di quest’ultima partnership, ci sarà l’opportunità di presenziare ad una prova delle World Series di nuoto paralimpico o di assistere ad un match degli Internazionali di tennis al Foro Italico di Roma o a una tappa del campionato Super Cup di automobilismo.

Bando e regolamento sono sui siti delle associazioni organizzatrici, nonché sulla pagina Facebook ‘ScriviAmo lo sport’, oltre che alle mail spaziopieno2014@gmail.it ed info@circoloocchiomagico.it.

Il 31 marzo è prevista la scadenza per l’invio degli elaborati, mentre il 4 maggio, presso il teatro ‘Tosti’ di Castel di Sangro, alla presenza di diversi testimonial di spicco, ci sarà la premiazione ufficiale del concorso.