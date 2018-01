Porte aperte alla scuola primaria di Sant’Antonio di Padova di Campobasso

La scuola primaria Sant’Antonio di Padova di Campobasso apre le porte alla cittadinanza per far conoscere le proprie attività. Sabato 20 gennaio infatti è in programma l’open day dalle ore 9 alle ore 11.

Diversi i punti di forza dell’istituto. A cominciare dal tempo pieno fino alle 16:30 (con possibilità di attività aggiuntive fino alle 18) e dalla mensa interna.

Da non trascurare sono anche la struttura antisismica, la doppia lingua (inglese e spagnolo), la presenza di palestra annessa alla scuola e tanti corsi che mantengono vivo l’interesse dei bambini (informatica, arte, teatro, musica, cucina etc…).

Inoltre vengono organizzate diverse uscite didattiche nel corso dell’anno scolastico.

I genitori degli allievi che frequentano la scuola sono entusiasti. Le iscrizioni alla scuola Sant’Antonio di Padova a Campobasso per l’anno scolastico 2018/2019 sono già aperte. Sarà possibile ritirare i moduli per l’iscrizione direttamente in direzione nel plesso scolastico, che si trova in via Duca degli Abruzzi, al civico 8/F.