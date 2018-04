Pozzilli, fienile distrutto dalle fiamme: agricoltore rimane ustionato

Un cortocircuito, forse dei falsi contatti ad una batteria, sarebbe alla base dell’incendio scoppiato poco dopo la mezzanotte di martedì che ha mandato letteralmente in fumo un fienile a Pozzilli.

Il bilancio poteva essere drammatico, invece per fortuna l’agricoltore si è salvato: il 53enne pozzillese è rimasto però ustionato pare nel tentativo di mettere in salvo i mezzi agricoli. Ingenti però i danni materiali.

Presso l’azienda agricola di Triverno sono subito accorsi i Vigili del fuoco di Isernia con ben tre squadre. I pompieri si sono prodigati per ore per estinguere le fiamme e trarre in salvo le 40 mucche presenti nella stalla. La struttura ha subìto notevoli danni ed in parte è anche crollata durante le operazioni di spegnimento.

Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate soltanto alle 7 di ieri.

Per quanto riguarda l’agricoltore 53enne, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale «Ferdinando Veneziale» di Isernia, le sue condizioni generali sarebbero tutto sommato buone: ha riportato ustioni di secondo grado ad una gamba ed un braccio.

In ogni caso, sull’esatta dinamica dell’incendio indagini i Carabinieri della Compagnia di Venafro.