Ritrovata a Pescara la Clio di Anna Maria

Due le novità importanti che hanno caratterizzato l’opera degli investigatori al lavoro sulla possibile dinamica della morte e del ritrovamento della 55enne Anna Maria Tabellione, la donna residente nel pescarese trovata sulla spiaggia di Termoli senza vita nel pomeriggio di martedì scorso, tra i Lidi Lampara e Stella Marina. È stata ritrovata nella notte appena trascorsa a Pescara l’auto di Annamaria Tabellione, la donna di 55 anni scomparsa da Bolognano il 9 febbraio scorso e trovata senza vita due giorni fa sulla spiaggia di Termoli. La Renault Clio rossa con cui la donna si era allontanata da casa era parcheggiata sul lungomare nord di Pescara, poco distante dal porto canale. Sulla vicenda sono state aperte due inchieste: una dalla Procura di Pescara per la scomparsa, l’altra dalla Procura di Larino per la morte. L’auto è stata ritrovata grazie a una telespettatrice di “Chi l’ha visto?” la quale, mercoledì sera dopo la puntata della trasmissione andata in onda su RaiTre, ha telefonato segnalando la presenza della Clio, con la targa corrispondente alla macchina segnalata nell’appello per la donna. L’auto è stata ritrovata sul lungomare con l’intervento degli agenti della Squadra Volante della Questura. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei Carabinieri di Popoli e della Procura di Pescara. Inoltre, nel pomeriggio di ieri, i medici legali dell’istituto accademico di Foggia, nominati dalla Procura di Larino, hanno eseguito nella sala mortuaria dell’ospedale San Timoteo di Termoli l’autopsia sul corpo senza vita di Anna Maria. L’esame autoptico è durato circa 3 ore e secondo le prime indiscrezioni, in attesa del referto definitivo, pare confermata la morte per annegamento. La salma della 55enne è tornata già da ieri sera a disposizione della famiglia. Attenzione da parte degli investigatori abruzzesi anche sulle telecamere della zona attorno al porto canale di Pescara, dove è stata ritrovata l’auto della donna. Saranno passati al setaccio tutti i filmati che sarà possibile acquisire, anche per vedere se la signora fosse sola al momento della scomparsa.