Da Santiago de Compostela a Gerusalemme solo con tre somari: la marcia della pace passa per Termoli

Hanno destato e stanno destando curiosità estrema i tre giovani viandanti che provengono da Santiago de Compostela e che sono giunti a Termoli con tre asini. Li abbiamo immortalati sul lungomare Nord e poi in via Roma, dove i somari hanno anche brucato l’aiuola proibita agli animali, ma questa è un’altra storia. Una immagine di altri tempi, che ci riporta alla mente il “Rinaldo in campo” portato al successo travolgente da Domenico Modugno, Ciccio Ingrassia e Franco Franchi, oppure gli altrettanto mitici “Musicanti di Brema”. L’amore è il cammino. Marcha por la Paz. Questi tre ragazzi Davide, Bruno e Janine, di diverse nazionalità, si sono messi in cammino per portare segnali di pace nel mondo. Partiti da Santiago de Compostela nel marzo 2017 assieme a due splendidi esemplari di asini ora diventati 3, perché 2 mesi fa in Toscana è nato il terzo. Ogni giorno si sobbarcano una decina di km a piedi e il loro traguardo sarà Gerusalemme. Ieri sono partiti da Petacciato e si fermeranno a Termoli un paio di giorni dove terranno anche degli incontri e parleranno dello scopo che li ha spinti a questa marcia della pace.