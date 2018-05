Zona Franca Urbana a Campobasso, da oggi le domande per ottenere le agevolazioni

La misura è stata presentata la scorsa settimana e dalle ore 12 oggi fino al 23 maggio le micro e piccole imprese e i professionisti di Campobasso potranno accedere alle agevolazioni fiscali e contributive previste per la Zona Franca Urbana. A disposizione ci sono 5 milioni e 700mila euro di agevolazioni fiscali e decontribuzioni. Lo hanno rimarcato ieri mattina in conferenza stampa il sindaco Battista, l’assessore all’Urbanistica Chierchia e il presidente della commissione Bucci, invitando le imprese a partecipare. «Non si tratta di una misura come le altre e non è uno spot elettorale – ha spiegato il primo cittadino – ha invece un carattere innovativo e premia la capacità e l’audacia di piccoli imprenditori che hanno avuto il coraggio di restare in un territorio difficile o in area disagiate, nello specifico nel centro storico, nell’area della Collina Monforte, nel quartiere Cep e nella zona di Monte Grappa». Le imprese che intendono partecipare devono essere registrate, mentre per i professionisti è richiesta l’iscrizione ai rispettivi ordini professionali. Le strade che rientrano nella Zona Franca Urbana di Campobasso sono: contrada Calvario, strada vicinale Sant’Antonio, via San Lorenzo, via Sant’Antonio dei Lazzari, via XXIV Maggio, via Altobello, via de Gasperi, via Piave, Ferrovia Campobasso Termoli, via Monte San Michele, via Monte Santo, via Sturzo, via IV Novembre, via Tiberio, via Garibaldi, viale del Castello, via Orefici, via Marconi, via Sant’Antonio Abate, contrada Fontana Vecchia, tangenziale, strada perimetrale campo Coni.