Tunnel di Termoli, fissata per il 19 aprile la seduta del Consiglio comunale

Potrebbe essere una seduta dalla bolgia infernale, quella che vedrà la prossima settimana far approdare il progetto del Tunnel in Consiglio comunale. Insomma, l’accelerata impressa dall’amministrazione comunale di Termoli sul progetto di riqualificazione del centro storico di Termoli, avvenuta dopo il via libera mini-condizionato del Governo, non si arresta, tutt’altro e il dossier arriverà in aula per l’adozione finale addirittura a 72 ore dal voto del 22 aprile. La decisione è stata assunta (o meglio comunicata) nella conferenza dei capigruppo convocata per ieri mattina dal presidente del Consiglio Manuela Vigilante. Giovedì 19 aprile, nel rush finale della campagna elettorale, riflettori accesi dalle 10 sull’assise civica di Termoli, dove sarà in discussione proprio il progetto del Tunnel. La data è stata resa nota sui social da Nick Di Michele, portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, che ha anche postato la foto di un carrello con tutti i documenti, altro che lista della spesa.