M5S, Greco incontra i candidati Â«Agli altri facciamo giÃ  pauraÂ»

I 5 Stelle il candidato l’hanno già scelto. È Andrea Greco, 32enne di Agnone e finora collaboratore del gruppo M5S in Consiglio regionale.

I grillini, perciò, anche sull’onda del successo registrato alle politiche (hanno eletto in regione quattro parlamentari su cinque), lavorano alla composizione della lista e all’elaborazione del programma.

Su Facebook, la foto della prima riunione con i futuri candidati consiglieri (anche loro scelti attraverso le regionarie del 7 marzo). «Mentre tutte le altre forze politiche si aggrovigliano su problemi interni, lacerati dal timore di un futuro a 5 Stelle per la Regione Molise, noi quel futuro lo stiamo già costruendo. È appena terminato il primo incontro con tutti i candidati. Vi anticipo solo che sono profondamente orgoglioso di essere il portavoce di un gruppo ricco di risorse umane incredibili. Siamo pronti per questo viaggio entusiasmante», così Greco in un post.