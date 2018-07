Da Pierluca a Luce. In una lunga intervista Luce Visco racconta quanto è stato difficile diventare donna. La presidente dell’Arcigay mette a nudo i sui sentimenti, racconta particolari della sua vita inediti per la maggior parte dei molisani.

A pochi giorni dal Molise Pride, Primo Piano Molise dedica due pagine alla 21enne che ha vinto paure e pregiudizi. Domani in edicola.