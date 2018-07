Bikers uniti a Vinchiaturo per il primo memorial intitolato a Francesco Padula

«Nessuno sarà mai dimenticato! Questo è lo scopo della nostra associazione nata per Francesco. Far rimanere vivo il suo sorriso senza spegnere il nostro». Con questo pensiero familiari, amici, conoscenti vogliono ricordare Francesco Padula scomparso giovanissimo in un incidente stradale il 18 agosto dello scorso anno. L’associazione “Asd Franceso Padula”, in collaborazione con la Pro loco, la Federazione motociclisti italiana, il moto club “Bikers Jelsi” ha organizzato il primo “Socio Day” (memorial Francesco Padula) in programma domenica al laghetto collinare nella struttura “Nat’Tur”. Un evento dedicato a tutte le fasce d’età che vedrà, nella prima mattinata, la partecipazione dei partecipanti ad una moto cavalcata con il supporto degli esperti dei Bikers Jelsi in collaborazione con la Federazione motociclisti italiana ed a seguire il moto ritrovo. Per un evento come questo non poteva mancare il meeting dal titolo “Strade sicure” dedicato appunto alla sicurezza stradale, che si terrà dalle ore 11. Interverranno il carabiniere Carlo Virgilio esperto formatore della sicurezza su strada e la dottoressa Elda Della Fazia già dirigente Asrem. Una tematica purtroppo sempre di stretta attualità considerando, come evidenziato ieri da Primo Piano, che, secondo il rapporto Istat sugli incidenti, il Molise è maglia nera presentando il tasso di mortalità più alto del Paese. A seguire altro momento di intrattenimento con l’Aperisocio ed il pranzo. Nel pomeriggio l’opportunità di cimentarsi con simulatori di rally mentre i più piccoli potranno divertirsi con i gonfiabili nell’area dedicata. Alle 17 il momento più intimo e commovente dedicato a Francesco da parte di amici e conoscenti che così si stringeranno ancora una volta intorno ai familiari. In serata un dj intratterrà i partecipanti al primo Memorial dedicato a Francesco. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Mariangela 3277912646, Antonio 3385413192 e per informazioni specifiche sull’area camping telefonare al numero 3386684797. Il ringraziamento degli organizzatori va alla comunità, alle associazioni e alle attività commerciali che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.