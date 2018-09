A Limosano iniziati i lavori per sistemare la strada “Passo di Campobasso”

Diversamente dalla SP n. 77-1A, dove per l’inizio dei lavori si dovrà attendere ancora a lungo, nei giorni scorsi a Limosano sono cominciati quelli per il risanamento della strada comunale “Passo di Campobasso”. Sono stati avviati, infatti, gli interventi di consolidamento dell’area in frana che insiste sulla strada. Il progetto, che prevede una spesa complessiva di 115mila euro, è stato finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico regionale relativo alla sottomisura destinata al sostegno per gli investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo dell’agricoltura e della silvicoltura. Dopo la pubblicazione del bando di gara lo scorso 30 agosto il comune ha provveduto ad assegnare in via definitiva i lavori rimasti aggiudicati ad una impresa di Trivento. Ma, mentre si lavora alla sistemazione della viabilità comunale, è invece ancora tutto fermo per quanto riguarda quella provinciale. Infatti, si prevedono tempi lunghi per la ricostruzione del ponticello crollato sulla SP n. 77-1A che dallo scorso 5 marzo è chiusa al transito. Alla Provincia di Campobasso, l’altro ieri il presidente Antonio Battista ha incontrato i sindaci dei tre comuni coinvolti, sono necessari alcuni mesi di tempo per completare la documentazione tecnica e procedere all’appalto dell’opera. Intanto, i residenti sono costretti ad utilizzare una strada comunale in forte pendenza che durante il periodo invernale diventa molto pericolosa. Domenica scorsa, affiancati da quelli di Sant’Angelo Limosano e San Biase, i cittadini di Limosano sono scesi in piazza per rivendicare il diritto alla mobilità.