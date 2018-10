Provinciali, Marialaura Cancellario riconferma il suo impegno

«L’imminente rinnovo del Consiglio Provinciale mi vede nuovamente candidata per proseguire nello svolgimento di un servizio, iniziato nel 2016, difficile da portare avanti ma indispensabile per i territori e per l’Istituzione stessa». Così la consigliera uscente, Marialaura Cancellario, riconferma in una nota il suo impegno con gli azzurri in vista delle elezioni provinciali in programma il prossimo 31 ottobre. «Sono stati due anni difficili – spiega -, la Riforma Delrio ha, nei fatti, indebolito e ridotto sul lastrico un’istituzione cardine, che per anni ha offerto al territorio servizi utili e di primaria importanza. Il corposo taglio di finanziamenti statali, il quadro poco chiaro circa le funzioni soppresse o attribuite ad altri Enti, la mancanza di una classe politica messa in condizioni di poter operare delle scelte precise e ben definite, hanno contribuito ad aggravare ulteriormente una situazione già di per sé complicata. Il referendum Costituzionale ha inequivocabilmente confermato l’esistenza dell’Ente Provincia e da quel risultato si sarebbe dovuto ripartire. Le elezioni per eleggere il nuovo Parlamento italiano, lo stallo politico venutosi a creare subito dopo l’esito elettorale, hanno di fatto contribuito a prolungare una situazione di agonia già acclarata. Oggi ci troviamo di fronte ad un bivio. In questi anni l’Unione delle province italiane, unitamente a tutti i presidenti e amministratori, ha portato avanti una battaglia importante, che ha visto presentare al nuovo Governo una serie di proposte che puntano a dare nuovo fiato e nuova linfa vitale all’Ente. È di questi giorni la proposta di assegnare alle Province il ruolo di stazione Unica Appaltante per i vari comuni che insistono sui propri territori. Ritengo – aggiunge – che il cammino da percorrere, che ci separa dal restituire dignità ai territori, agli amministratori e al personale in forza, sia ancora lungo e difficile. Ma occorre continuare, con decisione e determinazione, a spingere sul Legislatore affinché si possa ridisegnare un nuovo assetto istituzionale, funzionale alle esigenze dei territori. Per tutte queste ragioni ho fermamente accettato la candidatura nella lista di centro-destra “Insieme in provincia”, schieramento nel quale da sempre convintamente milito, per continuare con lo stesso spirito di servizio l’impegno che ha contraddistinto in questi anni il mio agire e quello dei tanti amministratori “volontari”. Colgo l’occasione per ringraziare l’onorevole Annaelsa Tartaglione che ha saputo apprezzare l’entusiasmo e la professionalità che ha caratterizzato la mia esperienza politica, riconoscendomi la passione profusa in campo amministrativo sia al Comune di Campobasso che in Provincia. Così come intendo esprimere sentimenti di gratitudine verso l’assessore regionale Roberto Di Baggio, che ha avuto modo di comprendere il nostro progetto politico civico sulla città capoluogo di regione, essendo anche lui fautore di iniziative analoghe sul Comune di Isernia. Abbiamo aperto un confronto costruttivo finalizzato a coniugare l’esperienza del movimentismo civico, che ha contraddistinto da sempre il mio agire politico, con il partitismo tradizionale che vede oggi in Forza Italia un punto di riferimento solido e basilare per l’ottenimento del bene comune nella pianificazione politico-amministrativa. Per concludere, l’augurio a tutti i candidati e a tutti quelli che saranno eletti, nella piena certezza che, a prescindere da chi avrà l’onore di ricoprire la carica di consigliere provinciale, ci sarà un impegno congiunto a difesa e a presidio dei territori ricompresi nella Provincia di Campobasso».