Un terminal bus nello svincolo sulla fondovalle Trigno

L’amministrazione comunale, per andare incontro alle necessità di tanti pendolari e delle aziende di trasporto pubblico che sostano in questo importante snodo dei trasporti regionali e interregionali, ha deciso di proporre alla Regione Molise la realizzazione di un terminal bus nei pressi dello svincolo di Trivento sulla Fondovalle Trigno. Ogni giorno dallo svincolo sulla statale 650, che si trova esattamente a metà strada tra San Salvo e Isernia, transitano centinaia di automezzi e numerosi pullman diretti sia verso Roma e Napoli che, in senso contrario, verso la costa adriatica e quindi a Termoli, Vasto e Pescara.

Nel progetto preliminare, redatto dall’ufficio tecnico comunale, il costo dell’opera è stato quantificato in 400.000,00 euro e prevede la realizzazione di due corsie per 5 stalli di sosta, un’area antistante ospitante servizi igienici e biglietteria ed un’area retrostante adibita a parcheggio. Attualmente nei pressi dello svincolo sulla Trignina c’è soltanto una pensilina ma mancano parcheggi per chi prende i pullman, una biglietteria e servizi igienici per i viaggiatori.

«Premesso che – si legge nella delibera approvata dalla giunta comunale – tra gli obiettivi strategici di questa Amministrazione vi è anche quello di eliminare le criticità che si verificano quotidianamente nell’area individuata dallo svincolo per Trivento dalla Strada Statale n° 650 “Fondovalle del Trigno”, utilizzata da studenti e lavoratori per la sosta e l’interscambio degli autobus; l’ufficio tecnico ha redatto il progetto preliminare dell’importo complessivo di € 400.000,00; considerato che l’intervento prevede la realizzazione di un terminal autobus costituito da due corsie per n° 5 stalli di sosta, un’area antistante ospitante servizi igienici e biglietteria ed un’area retrostante adibita a parcheggio; dato atto che questa Amministrazione, considerata l’importanza strategica dell’intervento, intende procedere a formalizzare una richiesta di finanziamento alla Regione Molise; delibera – termina l’atto approvato – di proporre alla Regione Molise la candidatura al finanziamento dell’intervento denominato “Realizzazione del Terminal bus Fondovalle Trigno – Svincolo Trivento” dell’importo complessivo di 400.000,00 euro». Con il passaggio all’Anas delle strade provinciali 15 e 41, che passando per Trivento collegano la “Trignina” alla “Bifernina”, la realizzazione del terminal bus sarebbe ancora più necessaria per il prevedibile aumento di traffico. Su questo svincolo confluisce pure la provinciale che collega alcuni comuni dell’Alto Vastese, come Castelguidone e Schiavi D’Abruzzo, alla Trignina. A poche centinaia di metri dallo svincolo si trova anche la zona industriale di Piana d’Ischia.