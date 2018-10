A Venafro sfiorato il jackpot milionario, il Superenalotto regala 48mila euro

La fortuna bacia ancora una volta Venafro. E la tabaccheria Visone, per la precisione. Nell’attività di viale San Nicandro, infatti, il SuperEnalotto è stato di nuovo generoso: il fortunato o la fortunata – sull’identità è mistero – ha sfiorato il jackpot milionario.

Il premio di “consolazione” è stato comunque interessante: ben 48.790,16 euro per aver centrato il 5. Il jackpot nel frattempo ha raggiunto i 45,6 milioni di euro, secondo premio in palio più alto in Europa. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre il jackpot in Molise non è mai stato centrato.

Ricordiamo che nel concorso di sabato 29 settembre nessuno ha centrato la combinazione esatta (34 54 77 80 81 87 – jolly 18 – superstar 70).

Come detto, la tabaccheria Visone ha portato ancora una volta fortuna. Nel gennaio del 2015 il “5” al SuperEnalotto fu persino più ricco e regalò al giocatore venafrano la bellezza di 200mila euro…