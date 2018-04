Diamo voce ai lettori per raccontare quello che non ci dicono

La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo. Anche noi di Primo Piano Molise abbiamo deciso di dare un contributo aprendo una finestra sull’informazione locale. L’idea è quella di dare spazio ai lettori affinché raccontino senza pregiudizio alcuno verso partiti e movimenti, e nel rispetto della dignità dei candidati, ciò che la politica non dice per pudore o convenienza.

Lo faremo riproponendo la rubrica “Poltronissima”, ideata in occasione delle passate elezioni regionali.

Sarà nostro dovere selezionare i testi che arriveranno – la mail a cui inviarli è poltronissima@primopianomolise.it – ed escludere quelli offensivi o che vanno oltre lo scopo della “rubrica”, ovvero, raccontare i fatti, scavarci dentro, girarci intorno e fuori. Perché di mezzo c’è la partita che selezionerà i nostri prossimi governanti. Ad essere benevoli, per loro in palio c’è una poltronissima da parecchie migliaia di euro al mese per cinque anni. Per i lettori-elettori la sola speranza di avere una classe politica capace, seria e responsabile. In una parola amministratori all’altezza della situazione.

Per questo vogliamo offrire in questo periodo ai lettori-elettori la possibilità di suggerire, rammentare e – perché no – anche ammonire. Un modo anche questo per continuare a stare fuori dagli schemi, equidistanti dalla destra, dalla sinistra e dai movimenti. Con una sola ambizione: aiutare i molisani a decidere con la loro testa e con il loro cuore.

Buona campagna elettorale a tutti.